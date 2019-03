Flere partier klar til at drøfte udelukkelse af ikke-vaccinerede fra institutioner

3. Jane Heidtmann, sundhedsordfører for Venstre:

- Jeg har utrolig stor forståelse for den frustration, Noah Elias mor giver udtryk for. Det er på alle måder en meget svær situation at stå i som mor og skulle skærme sit barn. Venstres holdning er helt klart, at vi gerne ser endnu flere forældre lod deres børn vaccinere. Personligt mener jeg, at vi skylder fælleskabet at tage det ansvar på os både for at beskytte vores egne børn, men også for at beskytte børn som Noah Elias. Vi har ikke drøftet borgerforslaget i venstres gruppe, men det kommer vi til. Jeg kan ikke svare på, om vi er for eller imod før det. Vi har ikke taget initiativ til at ændre lovgivningen på området, men situationen i dag er også markant anderledes end for bare et halv år siden. Nu har vi en reel trussel i form af en mæslingeepidemi. Indtil for nylig havde mange en opfattelse af, at Danmark var mæslingefrit.