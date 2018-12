Flere og flere bliver 100 år: - Udviklingen er som et tog i høj fart

I Danmark ligger gennemsnitsalderen for kvinder på 82,9 år, mens den for mænd er 79 år. Langt de fleste danskere over 100 år er da også kvinder. Foto: Søren Gylling

Gennemsnitsalderen blandt danskerne stiger, og flere end nogensinde kan fejre 100-års-fødselsdag.

Aldersforsker ved SDU Kaare Christensen mener, at udviklingen vil fortsætte i mange år frem - og det vil ikke være uden udfordringer.

Hundredårige: Flaget går senere på halvt, mens fødselsdagslysene bliver flere og flere. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at rekordmange danskere bliver mere end 100 år gamle. I oktober 2018 var der således 1094 danskere over 100 år. Sammenlignet med samme tid i 2008 er det en stigning på 36 procent, for her var der 804 danskere over 100 år. Ifølge Kaare Christensen, der er professor, forsker og leder af Dansk Center for Aldringsforskning ved Syddansk Universitet, vil udviklingen uden tvivl fortsætte i mange år frem. - Mange bliver ved med at sige, at nu kan det ikke blive bedre - at nu kan vi ikke blive ældre. Men det er altså gået fremad i rigtig lang tid nu. I næsten et par hundrede år er vi blevet ældre og ældre, siger han og sammenligner udviklingen med et tog i høj fart: - Der er intet, der tyder på, at det er ved at bremse op. Faktisk lever vi i dag i gennemsnit syv år længere end i 1970.

Antallet af hundredårige i Danmark Folketal den 1. oktober 2018:100-104 år: 1040 personer (147 mænd, 893 kvinder)



105-109 år: 52 personer (6 mænd, 46 kvinder)



110 år: 2 personer (kvinder)



I alt: 1094 personer



Samme tid i 2008 var der 804 personer over 100 år.



Kilde: Danmarks Statistik

Kaare Christensen, professor og alderforsker ved Dansk Center for Aldringsforskning ved Syddansk Universitet. Han mener, at vi fortsat vil se flere og flere danskere fylde 100 år. Pressefoto

Nogle må arbejde længere Selvom det også samfundsmæssigt er et sundt tegn, at flere i befolkningen bliver ældre og over 100 år, er det ikke uden udfordringer. For mens danskerne bliver ældre, er der nu og i de kommende år også store årgange blandt de ældre. I dag er hver fjerde dansker over 60 år, og det vil formentlig kalde på yderligere politisk handling, lyder det fra Kaare Christensen. - Der skal nok laves nogle ændringer. For dem mellem 25 og 60 bliver jo nødt til at skulle foretage sig andet end at tage sig af de ældre. De unge skal for eksempel sætte nye børn i verden, siger han og tilføjer: - En mulighed kunne være, at vi arbejder længere. Det ser vi allerede politiske tiltag omkring. Men arbejdsmarkedet skal nok indrettes helt anderledes, så vi kan holde til at være der i længere tid. I nogle erhverv er arbejdet meget erfaringsbaseret, her kan man arbejde længere. Men i andre, ofte fysisk belastede erhverv, vil det være helt umuligt.

Ældre får det bedre Heldigvis bliver udfordringen med flere og flere ældre formentlig mindre - eller i hvert fald anderledes, end mange frygter, fortæller Kaare Christensen. For mens der kommer flere ældre, ankommer de ældre også til alderdommen i bedre form. Og det gælder både fysisk og mentalt. - Meget peger på, at de ældre får det bedre. Vi kan se, at de ældre har større IQ. Man kan sige, at de ældre i dag er i bedre stand, siger aldersforskeren. Derfor er en højere alder ikke ensbetydende med flere år med hjælp og pleje. - Vi får formentlig flere gode år. Og kan vi undgå, at der kommer flere kroniske sygdomme, så bliver udfordringen måske ikke så stor med de store årgange af ældre, siger Kaare Christensen. Han fortæller desuden, at sammenlignet med andre lande ligger Danmark fortsat langt nede på listen af lande med den længste middellevealder. I front er Japan, mens lande som Sverige, Norge, Frankrig og Spanien også ligger foran Danmark, der i 2015 lå på en 28. plads.