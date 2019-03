Flere ledere end slagteriarbejdere anerkendes som nedslidte

Det overrasker NNF-formand, at flere akademikere end slagteriarbejdere har fået seniorførtidspension.

Der er flere ledere og akademikere end slagteriarbejdere, der er anerkendt som nedslidte og har fået seniorførtidspension.

Det skriver Jyllands-Posten søndag.

Kun 15 medlemmer af fødevareforbundet NNF har fået seniorførtidspension, mens 38 ledere og 26 akademikere har opnået det samme i perioden fra 2014 til 2018.

Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Tallene kommer bag på slagteriarbejdernes formand, Ole Wehlast.

- Jeg skal ikke udtale mig om andre faggrupper, men 15 NNF'ere er meget lidt. Over halvdelen af mine medlemmer spiser piller hver dag for at gå på arbejde, siger han til Jyllands-Posten.

Ifølge en undersøgelse fra NNF må 58 procent af medlemmerne tage smertestillende medicin dagligt eller ofte søge læge for at klare jobbet.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) hæfter sig ved, at fagforeningerne 3F og FOA, der tæller mange ufaglærte og kortuddannede, trods alt tegner sig for mere end 30 procent af dem, der har fået seniorførtidspension.

Han understreger, at hårdt fysisk arbejde ikke er det eneste, man kan blive nedslidt af.

- Stress og meget andet kan være lige så alvorligt som hårdt fysisk arbejde, siger han til avisen.

Det oplever man også på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.

Her ser overlæge Ole Carstensen stadigt flere patienter, der bukker under for den psykiske belastning på jobbet.

- Vi ser socialrådgivere, skolelærere og sygeplejersker, som ikke magter mere, siger han til Jyllands-Posten.

Nedslidning bør således defineres langt mere nuanceret end slidgigt og ødelagte knæ, mener Ole Carstensen.