Flere klager over uønskede opkald fra telefonsælgere

I år har Forbrugerombudsmanden politianmeldt 17 virksomheder for ulovligt telesalg.

Flere og flere danskere klager over telefonsælgere, der ringer op uden at have fået tilladelse til det.

I 2012 modtog Forbrugerombudsmanden 20 klager, mens tallet i 2018 var steget til 440, og i år har der allerede været 350 klager.

Det viser nye tal fra Forbrugerombudsmanden.

- Vi kan klart se, at det stadig er et problem, og ti procent af vores klager omhandler telefonsalg, siger chefkonsulent hos Forbrugerombudsmanden Karen Søndergaard.

I år har Forbrugerombudsmanden politianmeldt 17 virksomheder for ulovligt telesalg.

- Som overvejende udgangspunkt må virksomheder kun kontakte en, når man har givet udtrykkeligt samtykke. Hvis man ikke respekterer det, er det ulovligt, og virksomheden risikerer bøde.

Dog er der enkelte undtagelser. Virksomheder, der sælger bøger, magasiner, aviser, forsikringer og redningstjenester må gerne kontakte forbrugere, så længe de ikke står på den såkaldte Robinsonliste. Det er en liste, man kan tilmelde sig via borger.dk, hvor man frabeder sig opkald fra sælgere.

Hun peger på, at langt størstedelen af klagerne vedrører tele- og energiselskaber.

- Det skyldes blandt andet en liberalisering af energimarkedet. Der er kommet flere virksomheder til, og det er et område, hvor der er stor konkurrence, siger hun og tilføjer, at der også er stor konkurrence i telebranchen.

Derudover har telefonsælgerne ifølge chefkonsulenten tyet til nye muligheder, hvorpå de henvender sig til forbrugerne.

- Vi ser, at virksomheder køber oplysninger fra leadvirksomheder, der opretter konkurrencer, og hvor man giver samtykke til, at for eksempel 80 virksomheder ringer en op.

- Det er meget vanskeligt at se, at man giver samtykke, og hvis man ikke er klar over det, så er samtykket ikke godt nok, og dermed ulovligt, siger Karen Søndergaard.

Hun opfordrer forbrugerne til at spørge telefonsælgeren, hvorfor vedkommende ringer, og hvor vedkommende har samtykke fra.

- Hvis man ikke er enig i, at man har givet samtykke, skal man klage til os, siger Karen Søndergaard.

I alt udgør den samlede bødestørrelse i år for virksomheder, der har ringet forbrugere ulovligt op, to millioner kroner. Den største bøde lød på 400.000 kroner.