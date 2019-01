Dommer løslader rocker i sag om drabet på Nedim Yasar

En dommer på Frederiksberg har besluttet at løslade en fjerde mand, der er sigtet for drabet på Nedim Yasar.

En 35-årig mand nægter, at han sammen med tre andre planlagde og udførte drabet på den tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasar.

Det oplyser den mistænktes forsvarer tirsdag formiddag ved Retten på Frederiksberg. Efter et knap to timer langt retsmøde har dommeren da også valgt at løslade manden.

- Jeg har besluttet, at han skal løslades. Der er ikke tilstrækkeligt begrundet mistanke til at fængsle, siger dommeren.

Nedim Yasar blev likvideret med skud i hovedet 19. november sidste år, da han sad i sin bil i Københavns Nordvestkvarter.

I forvejen sidder tre andre mænd fængslet i sagen. Det har de gjort siden 6. december.

Den fjerde formodede gerningsmand blev anholdt mandag middag. Manden, der er en kraftig fyr med undercut og tatoveringer i baghovedet, har ifølge sagens anklager forbindelse til rockergruppen Satudarah.