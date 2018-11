Fire ud af ti vælgere vil skifte parti i forhold til 2015

Vælgerne vandrer ikke over midten, men bliver inden for blokken ifølge en stor opgørelse.

Vælgere skifter politiske partier som aldrig før.

Næsten fire ud af ti vælgere - 37 procent - vil stemme på et andet parti, hvis der valg i morgen, sammenlignet med 2015, skriver Mandag Morgen.

Det er kun en smule færre end ved jordskredsvalget i 1973.

Vælgerne vandrer bare ikke over midten. De bliver inden for blokken. Faktisk er vælgerne så tro mod blokkene, at et historisk lavt antal vælgere vil vandre over midten for at stemme på et parti fra den anden blok.

Det fremgår af en stor opgørelse, som en af landets førende valgforskere professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet har udført for Altinget/Mandag Morgen.

- Vi oplever for øjeblikket, at vælgerne har en meget, meget stærk blokidentitet. De er ret bevidste om, hvor de hører hjemme. Uanset om det er rød eller blå blok.

- Hvis vi tager de seneste meningsmålinger for gode varer, står vi nu i en situation, hvor det bliver den mindste vandring af vælgere over midten ved et folketingsvalg i løbet af de sidste 50 år, som sikrer et rødt flertal, siger Kasper Møller Hansen til Mandag Morgen.

Samtidig ser andelen af partiskiftere ud til at blive en af de højeste, der nogensinde er målt, påpeger han.

Som meningsmålingerne står lige nu, vil 3,8 procent af vælgerne vandre over midten og stemme på et parti fra den anden blok end det, de støttede ved det seneste valg.

Heraf vil 2,6 procent skifte fra blå til røde partier, mens kun 1,2 procent skifter den anden vej fra rød til blå.

Men blokkene står så tæt, at selv dette lille skvulp i vælgerhavet er nok til, at flertallet tipper, og Mette Frederiksen (S) kan vælte Lars Løkke Rasmussen (V) af tronen som landets statsminister.

Til sammenligning skiftede dobbelt så mange - næsten otte procent af vælgerne - mellem blokkene ved det seneste valg i 2015 og knap 17 procent ved jordskredsvalget.