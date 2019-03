Fire etager er ikke nok: Radikale Venstre vil løfte træhuse mod himlen

- Danmark er et betonland. Men træ er fuldstændigt afgørende for at løse vores udfordringer med byggematerialer, og vi arbejder med udspillet lige nu, forklarer Rasmus Helveg Petersen.

Træ støvsuger atmosfæren for CO2, mens materialer som beton og stål er stærkt belastende for klimaet, og ifølge boligordfører Rasmus Helveg Petersen kan Danmark stadig få en plads i det internationale innovationskapløb med lande som Østrig og Canada i front.

Træ skal spille en afgørende rolle i fremtidens byggeri i Danmark, og derfor er Radikale Venstre på vej med et politisk udspil for at fremme det klima-venlige byggemateriale.

Kun tradition og kærlighed til beton står ifølge Rasmus Helveg Petersen i vejen for, at vi byggere højere end fire etager i træ herhjemme, og mere træ i byggeri er en nem måde at få en mindre belastning af klimaet. Arkivfoto: Mette Mørk

- Det skal komme til at virke, når vi ser på fremtidens byggeri. Vi vil gerne have, at der sker noget ad frivillighedens vej, men i Danmark har vi en meget stærk betonkultur, og den er ikke let af løse ad frivillighedens vej alene. Så noget skal ske, lover Rasmus Helveg.

Derfor ønsker Rasmus Helveg Petersen en strammere holdning til mere træ for at få et eksporteventyr, som det Grundfos, Danfoss og Rockwool har fået med miljøvenlige pumper og isolering.

Det kræver ifølge Radikale Venstres boligordfører en langt mere offensiv tilgang end den, transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) åbnede for i mandagens udgave af avisen Danmark i form af en såkaldt frivillig bæredygtighedsklasse, en mærkningsordning, for byggeri i træ. Den vil give træbranchen en mulighed for at markedsføre klimavenligt byggeri i træ, men vil ikke tvinge branchen til innovation, som det er sket med eksempelvis isolering af boliger fra 2008 og frem til i dag.

18 etager i Norge

Partner Lone Wiggers fra det internationalt anerkendte arkitektfirma C.F Møller har 150.000 kvadratmeter træbyggeri undervejs i udlandet, men intet i Danmark, og hun advarede tidligere på ugen om, at Danmark er ved at være for sent på den i forhold til at få et eksporteventyr ud af bæredygtigt, klimavenligt byggeri i træ.

- Teknikkerne bliver udviklet i disse år, og jeg er fuldstændig enig i, at træ vil blive brugt meget i fremtiden. Erhvervet har også en interesse i at udvikle et klimavenligt byggemateriale som træ. Hele den nationale klimaplanlægning bør have et sikkert øje for træ, fastslår Rasmus Helveg Petersen.

- Hvordan ser Radikale Venstre på at stille krav til træ i offentligt byggeri?

- Det er selvfølgelig også en af de ting, vi kigger på. Vi vil bare være sikre på, at det virker, og hvis ministeren (Ole Birk Olesen, red.) kan føre bevis for virkningen af frivillighed, så må han jo gøre det, siger Rasmus Helveg Petersen.

Ifølge boligordførereren handler det om tradition, når vi i dag bruger klimabelastende materialer som stål, beton og mursten i forhold til de øvrige nordiske lande, hvor Norges højeste træhus er på 18 etager og C.F. Møller har tegnet Sveriges højeste på 8 etager.

- Den store forskel på dansk og svensk byggeri skyldes alene tradition. Allerede i dag laver man gode, holdbare boliger til den rigtige pris i Sverige, så der er ikke noget i vejen for også at gøre det herhjemme, siger Rasmus Helveg Petersen.

I dag sætter bygningsreglementet en grænse på fire etager for rene træhuse, og dermed får bygherrer automatisk afslag på ansøgninger om at bygge højere, selv om det er teknisk muligt og klimavenligt.

- Vi har set eksempler på langt højere byggerier i træ, og det går fint. Jeg er ikke sikker på, at den regel er nødvendig, konkluderer Rasmus Helveg Petersen.