Fire botilbud for handicappede er tæt på lukning

Hele fire botilbud for svært handicappede har i løbet af den seneste måned modtaget påbud, der gør, at de er tæt på lukning.

Senest har Socialtilsyn Hovedstaden fredag besluttet at trække godkendelsen til det blot 18 måneder gamle botilbud Arenahuset i Ørestaden i København.

Det er et billede af et område, der er tæt på kollaps, lyder det fra Anni Sørensen, landsformand i landsforeningen for udviklingshæmmede og deres pårørende, LEV.

- Når Socialtilsynet lukker tilbud, så er det virkelig alle røde advarselslamper, der lyser, siger hun.

De andre botilbud for handicappede, der er tale om, er Kikhøj i Holbæk, Føllehavegård i Køge og Bofællesskabet Rosenvænget 10 i Aalestrup i Nordjylland.

Af disse lukker Kikhøj i slutningen af november, Rosenvænget 10 lukker i slutningen af oktober, mens der afventes endelig afgørelse i de to andre sager.

- Der er tale om forskellige omstændigheder. Men alle tilfælde har begrundelser i besparelser og udsultning af det specialiserede område, der medfører tab af faglighed, siger Anni Sørensen.

Det er Socialtilsynet, der er uvildig myndighed, som fører tilsyn med botilbud.

I alle fire tilfælde har tilsynet givet påbud til botilbuddene for udviklingshæmmede.

I tre af tilfældene har Socialtilsynet trukket stedets godkendelse.

- Det er meget lav kvalitet, hvis man ophører godkendelse, fordi det er den strengeste sanktion, man kan give, siger Mie Andresen, leder af Socialtilsyn Hovedstaden.

- I praksis lukker man tilbuddet, fordi de ikke længere har tilladelse til at fortsætte det.

Først når socialforvaltningen har været inden over, besluttes det endeligt, om bosteder med trukket godkendelse lukker.

Borgere, der bor på stedet, vil blive visiteret til et nyt tilbud af kommunen, forklarer Mie Andresen.

Af de fire botilbud, der er tæt på lukning, fører Socialtilsyn Hovedstaden tilsyn med to: Arenahuset og Kikhøj.

Årsagen til lukningen af Kikhøj skyldes ifølge Mie Andresen, at der har været manglende kompetencer kombineret med et skiftende personale. Dertil har der været ulovlig magtanvendelse, oplyser hun.

I Arenahuset har man valgt den strengeste sanktion på baggrund af flere påbud. Her er det særligt personalemangel og brug af vikarer, og at beboerne ikke har fået opfyldt de basale behov som for eksempel mad, der har gjort, at Socialtilsynet har sat ind.

På Bofællesskabet Rosenvænget 10 afslørede et uanmeldt besøg fra Socialtilsynet grove svigt og ulovlig magtanvendelse. Det betyder, at stedet nu lukker.

I sagen om Føllehavegård fik botilbuddet et påbud, og kommunen besluttede i første omgang, at stedet skulle lukkes. Mandag vedtog byrådet i Køge dog at udskyde den endelige beslutning.