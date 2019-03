Finansministeren kalder pensionstal fra S for misvisende

Finansminister Kristian Jensen (V) beskylder Socialdemokratiet for at bruge misvisende tal, når partiformand Mette Frederiksen (S) siger, at det er muligt at sende 7000 personer tre år tidligere på folkepension for tre milliarder kroner.

Det er det, som partiet lægger op til i pensionsudspillet fra januar.

Finansministeriets nærmere beregninger viser dog, at det er i omegnen af 2850 personer, som kan få glæde af en ordning, der giver mulighed for at gå tre år tidligere på pension.

- Og det er jo meget, meget mindre, end det tal som Socialdemokratiet har efterladt os med, siger Kristian Jensen.

- Udspillet står mere og mere afpillet tilbage, siger han.

Begge tal stammer ellers fra Kristian Jensens eget ministerium.

Kort fortalt er årsagen til forskellen på tallene, at de 7000 personer også omfatter folk, der er på overførselsindkomst, og som dermed allerede er ude af arbejdsmarkedet.

Spørgsmål: Men er det egentligt ikke dit eget ministerium, der har været med til at skabe den her forvirring?

- Det er simpelthen, fordi det ikke har været klart, hvordan vi skulle tolke forslaget. Derfor har vi været nødt til at trække detaljerne ud af Socialdemokratiet for at være i stand til at lave en mere præcis beregning undervejs, siger finansministeren.

- Jeg havde da gerne set, at vi havde haft oplysningerne fra starten af.

Socialdemokratiet ønsker ikke at kommentere tallene over for Ritzau.

På vej til gruppemøde tirsdag formiddag sagde Mette Frederiksen, at hun ikke har tid til at kommentere på tallene. Hun bemærker desuden, at "der ikke er tale om en forvirring", men uddyber det ikke nærmere.

Nicolai Wammen (S), politisk ordfører, henviser til finansordfører Benny Engelbrecht (S), som ikke ønsker at sige yderligere, end det skriftelige citat han har givet til Berlingske.

Her skriver han:

- Vi vil afsætte tre milliarder kroner til at indføre en ny ret til tidlig folkepension for nedslidte. Hvor mange det kommer til at omfatte, vil eksempelvis både afhænge af den endelige tekniske model, og hvor mange år før, man skal kunne trække sig tilbage som nedslidt. Det har vi ikke lagt os fast på endnu.

Han understreger ifølge Berlingske i sit svar, at partiet henviser til tal fra Finansministeriet.