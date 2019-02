Finansminister om sundhedsreform: Stadig langt til aftale

Der bliver ikke valg, inden sundhedsreformen er på plads.

Det har været den klare melding fra regeringen, og derfor er det værd at bemærke, at forhandlingsparterne er uenige om, hvornår aftalen gerne skal være på plads.

- Vi har masser af tid, siger partileder Uffe Elbæk fra Alternativet efter forhandlingerne om reformen onsdag.

- Vi tager den tid, der skal til. Når vi beslutter os for at gå fra forhandlingerne eller gå med, så skal det stå på et solidt vidensgrundlag.

Også regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, forhandler med om reformen, som er blevet justeret undervejs efter kritik fra kommuner og regioner samt Venstres egne rækker.

Formand Kristian Thulesen Dahl er positiv overfor Alternativets input om borgerinddragelse, hvis regionsrådene skal nedlægges, og er med på at strække forhandlingerne lidt.

- Jeg forventer, at vi skal lave en aftale, inden der pludselig skal være folketingsvalg. Som vi ser det, kan vi nå en aftale hurtigt, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han synes, at det er glimrende, at Alternativet vil forhandle med. Også selv om det betyder, at man skal til at gennemgå ting, som DF allerede har været igennem med regeringen.

- Det kan gøre, at det tager længere tid, men det er ikke noget, at vi ikke kan nå i mål med i løbet af få uger, siger Kristian Thulesen Dahl.

Finansminister Kristian Jensen (V) erkender, at der er et stykke vej igen, og at det endnu er for tidligt at sige noget om en endelig aftale.

- Vi er i en fase, hvor der stadig er noget vej, til vi har en aftale. Men det har været konstruktivt, og jeg vil gerne rose både Dansk Folkeparti og Alternativet, siger han.

- Det kan godt tage lidt længere tid, end hvis vi sad med ét parti, men det er ikke et problem for mig. Det er en styrke, at vi kan holde forhandlinger i et bredt spor så lang tid som muligt og gerne hele vejen.