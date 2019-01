Finansminister: S griber pensionsfinansiering ud af den blå luft

S sætter tre milliarder af til lavere pensionsalder for nogle. Men det er meget dyrere, siger finansminister.

Det skal være muligt at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før tid. Men kun hvis man er nedslidt.

Med det budskab giver finansminister Kristian Jensen (V) en kold skulder til Socialdemokratiets forslag om at indføre en tidligere førtidspension, som borgerne skal have ret til, hvis de lever op til nogle bestemte kriterier - uanset om de nedslidte eller ej.

- Økonomien er uklar, og finansieringen er rigtig uklar, siger Kristian Jensen om Socialdemokratiets forslag.

- Hvis pensionsalderen for faglærte og ufaglærte falder med tre år, koster det over fem milliarder kroner. Det er penge, der bliver taget ud af den velfærd, vi kunne give, den sundhed og den ældrepleje, vi kunne have.

Socialdemokratiet har sat tre milliarder kroner af til sit forslag. Pengene skal blandt komme fra højere skat på store aktieindkomster og fra et ekstra "samfundsbidrag" fra den finansielle sektor.

- De finansieringskilder, de peger på, er fuldstændig uklare og grebet ud af den blå luft. Det minder mig mest af alt om de 12 minutter, der skulle finansiere deres luftige planer tidligere.