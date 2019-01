Finansminister: Kommuners udligning skal på plads efter valget

Det er afgørende, at der bliver lavet en reform af det kommunale udligningssystem efter næste folketingsvalg.

Det siger finansminister Kristian Jensen (V), da han torsdag taler ved Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg.

- Det er en tvungen opgave for regeringen efter næste folketingsvalg at få lavet en reform, der får rettet op på de skævheder og fejl, der er.

Han forventer, at en reform af systemet, der omfordeler 17 milliarder kroner, kan være på plads i god tid inden næste kommunalvalg.

Det var forventningen, at en reform af udligningssystemet kunne været lavet sidste år.

Men det lykkedes ikke regeringen at komme i mål med opgaven, erkender finansministeren.

- Jeg stod her for et år siden og lovede, at der kom en god justering af udligningen, som ville blive leveret af økonomi- og indenrigsministeren. Jeg lovede lidt for meget.

En rundspørgeundersøgelse viser ifølge nyhedsmagasinet Danske Kommuner, at 94 procent af lokalpolitikerne efterlyser en justering af omfordelingsnøglen.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) siger til bladet, at kommunerne selv må komme ind i kampen og finde fælles fodslag om en løsning.

Men det er urealistisk, lyder det fra formanden for Kommunernes Landsforening (KL), Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S).

- Det er helt entydigt Folketingets opgave at lave en reform. Det kan man ikke bede kommunerne om at gøre, siger KL-formanden foran de forsamlede kommunalpolitikere i Aalborg.

Interesserne i kommunerne er så forskellige, at kommunerne aldrig ville kunne enes om at pege på en løsning, påpeger han.

Bundsgaard erkender, at man næppe kan lande en løsning, alle er tilfredse med.

- Det er bedre at få lavet et udligningssystem, som alle selvfølgelig ikke bliver begejstret for, men som er mere retfærdigt end det, vi har i dag.

Også SF's finansordfører, Lisbeth Bech Poulsen, og DF's finansordfører, René Christensen, er enige i, at en udligningsreform er en opgave for den kommende regering, og at det vil være umuligt at gøre alle kommuner tilfredse.

- Men der er et behov for, at der sker en omfordeling, og det system, vi har i dag, er forældet, siger René Christensen (DF).

Ifølge Marianne Jelved (R) er det af samme årsager helt afgørende, at et bredt flertal i Folketinget står bag en kommende reform.

Kommunaløkonomisk Forum er det årlige møde for kommunale topfolk forud for forårets forhandlinger mellem kommuner og regeringen om næste års økonomi.