Finansloven giver politiet nye jakker for millioner

Danske politifolk skal fremover gå bedre klædt.

Af finansloven for 2019 fremgår det, at der frem mod 2022 afsættes 52,5 millioner kroner til nye jakker og sikkerhedsveste.

Beslutningen handler dog ikke om mode. Derimod skal en opdatering af betjentenes garderobe øge komforten og ikke mindst sikkerheden.

Sagen er nemlig den, at politifolk i flere landsdele efter Omar el-Husseins angreb i København i 2015 er blevet pålagt at bære sikkerhedsveste.

Politiets nuværende jakker er imidlertid ikke designet til at passe udenpå en stor og tung sikkerhedsvest. Og det er ifølge Politiforbundet et problem.

- Det betyder, at enten vælger man en patruljejakke, der er lidt for lille, når man går med sin vest. Eller også vælger man en jakke, der passer til vesten, men så er den for stor, når man ikke har vest på, siger Michael Bergmann Møller, der er arbejdsmiljøansvarlig i Politiforbundet.

Det kan lyde banalt og som noget, der relativt let kan ordnes. Men ifølge Michael Bergmann Møller udgør jakkerne i dag en reel sikkerhedsrisiko.

- Med de nuværende jakker oplever nogle, at bevægelsesfriheden indskrænkes. Det kan besværliggøre en anholdelse eller en situation, hvor man skal afgive et skud, siger Michael Bergmann Møller.

Han nævner desuden, at nogle betjente i dag føler sig nødsaget til at gå med åbne jakker for at kunne bære sikkerhedsvesten.

- Sådan som trusselsniveauet er i dag, skal vi være mentalt parate hele tiden. Hvis man er kold og våd, mister man fokus. I yderste konsekvens kan det være et sikkerhedsproblem, siger den arbejdsmiljøansvarlige.

Af aftalen om finansloven fremgår det, at der skal indkøbes cirka 8500 nye, mere fleksible patruljejakker.

Derudover anskaffes der i omegnen af 1150 beskyttelsesveste, så alle medarbejdere i det operative beredskab har hver deres personlige vest.