Finansloven for næste år er vedtaget

Som traditionen foreskriver, stemte et stort flertal for, da Folketinget torsdag formiddag vedtog finansloven for 2019.

Det er kun Dansk Folkeparti, der har været med i forhandlingerne, og derfor er oppositionen i sagens natur uenig i en del af det, der indgår i Danmarks budget for næste år.

- Vi er slet ikke blevet inviteret, og det kan man, sagt til Dansk Folkeparti, naturligvis se på resultatet, sagde Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, under debatten.

Alligevel stemte både S, De Radikale og SF for finansloven, hvilket altså er helt i tråd med traditionen om, at de fleste partier stemmer for finansloven, hvis ellers regeringen har samlet sig et flertal for den.

Kun Enhedslisten og Alternativet stemte imod.

- Vi er overbeviste om, at denne her finanslov slet, slet ikke gør nok for klimaet. Derfor stemmer vi imod, forklarer energiordfører Christian Poll (AL).

Finansloven indeholder blandt andet flere penge til folkepensionister, lavere integrationsydelse og finansiering af et nyt udrejsecenter på øen Lindholm.

Hvis en regering ikke får flertal for sin finanslov, må den gå af eller udskrive valg. Men ifølge Folketingets Oplysning er det kun sket to gange, at den endelig finanslovsaftale er blevet nedstemt: i 1929 og i 1983.