Finanslov sender cirkuselefanter på velfortjent pension

Der afsættes i finansloven syv millioner kroner til at sende cirkuselefanter på pension inden længe.

Inden længe kan fire elefanter i danske cirkus gå på pension.

Det er der fundet penge til på finansloven, som afsætter syv millioner kroner til at pensionere de vilde dyr. I dag er der fire elefanter, tre søløver og fem zebraer i danske cirkus.

Men der indføres snart et forbud mod vilde dyr i cirkus, så der er grund til at tage hånd om dem.

- Tiden er løbet fra, at vilde dyr optræder for mennesker. Vi vil i dag hellere se de vilde dyr i mere naturlige omgivelser frem for i en manege, hvor de optræder i strid med deres naturlige adfærd, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i en pressemeddelelse.

Pengene på finansloven for 2019 betyder, at der er banet vej for en politisk aftale mod vilde dyr i danske cirkus.

Bag finansloven står regeringen og støttepartiet Dansk Folkeparti.

- Vi har et ansvar som politikere for, at der bliver taget hånd om de dyr, der lever i danske cirkus på nuværende tidspunkt, siger dyrevelfærdsordfører Karina Due (DF) i pressemeddelelsen.

Knuthenborg Safaripark har budt ind på at overtage elefanterne, og aftalen glæder direktør Christoffer Knuth fra parken.

- Det er et teoretisk skridt i den rigtige retning, og det lyder ekstremt positivt, siger direktøren til Lolland-Falsters Folketidende.

Han har tilbudt at overtage elefanterne fra Cirkus Arena, hvis staten kan kompensere Arena. Som zoologisk have må Knuthenborg ikke betale for dyrene.

- Vi har til gengæld tilbudt at passe dem, og det er en udgift på omkring to millioner kroner om året, siger Christoffer Knuth.

Nu vil man i safariparken begynde at samle penge ind til et elefantanlæg.