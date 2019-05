Finans Danmark bekymret over udsigt til aktieskat for banker

De Radikale har skiftet kurs, så en samlet opposition går ind for aktieskat for banker og pensionsselskaber.

Det er bekymrende, at en samlet opposition nu mener, at banker og pensionsselskaber skal betale en afgift på 0,1 procent til statskassen, når de handler med aktier.

Det mener Finans Danmark, der er en interesseorganisation for blandt andet banker, realkreditter og investeringsfonde.

- Det er fortsat Finans Danmarks opfattelse, at finansskat vil være til skade for økonomien i de berørte lande. Det vil betyde, at handlen vil flytte til andre lande og regioner - ikke mindst set i lyset af brexit.

- Dermed vil en finansskat få negative konsekvenser for job, vækst og helt almindelige menneskers pensionsopsparinger. Det er bekymrende, siger Kasper Svendsen, skattepolitisk chef.

Både Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Alternativet går ind for skatten. Og nu har De Radikale altså skiftet kurs og kræver ikke længere en global model for finansskatten.

Dermed kan Danmark være på vej ind i det forstærkede samarbejde mellem ti EU-lande med Tyskland og Frankrig i spidsen, der arbejder på en holdbar model for transaktionsskat, bedre kendt som finansskat.

Som meningsmålingerne er nu, ser oppositionen ud til at få flertal efter folketingsvalget.

Mikael Bak, direktør for interesseorganisationen Dansk Aktionærforening, deler Finans Danmarks bekymring.

- Generelt er vi skeptiske over for, at man på den måde vil gå ind og regulere kapitalmarkedet. Det er første gang, vi ser sådan et tiltag, og det er vi skeptiske over for.

- Vi tror på, at det i udgangspunktet tjener markedet bedst, at det er ureguleret. Og vi er også bekymrede for, at det i sidste ende kan være forbrugerne, der kan komme til at betale, siger Mikael Bak.

Ifølge Børsen vil modellen give et ekstra skatteprovenu på op mod 0,5 procent af bruttonationalproduktet. Det svarer til en regning på 9 til 11 milliarder kroner til den finansielle sektor.