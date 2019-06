Filmmand voldtog fire forskellige kvinder siden 1983

En nu 53-årig mand er blevet idømt otte års fængsel for voldtægter, der foregik fra 1983 til 2018.

En 53-årig mand fra det københavnske filmmiljø er fredag eftermiddag ved Retten i Lyngby blevet dømt for voldtægter af fire kvinder.

Det skriver Ekstra Bladet.

Forbrydelserne er begået i perioden fra 1983 og frem til 2018.

Manden, der hedder Michel Conradi, er blevet idømt otte års fængsel.

Ifølge anklageskriftet var den tiltalte 16 år gammel, da han begik sin første voldtægt.

Her blev en lille pige ifølge tiltalen både slået og truet med, at der ville ske hendes nærmeste familie noget meget ondt med død og overgreb, hvis hun ikke makkede ret og holdt mund om voldtægterne.

Først som voksen besluttede kvinden at gå til politiet med en anmeldelse af de mange års overgreb.

Under efterforskningen af mandens aktiviteter og omgangskreds stødte politiet på i første omgang yderligere to voldtægtsforhold mod to andre kvinder.

Begge disse forhold fandt sted på filmmandens bopæl i henholdsvis sommeren 2010 og vinteren 2013.

Den fjerde kvinde blev voldtaget sidste forår, efter at filmmanden var blevet løsladt fra sin varetægtsfængsling i sagen.

Her var offeret ifølge anklageskriftet ude af stand til at modsætte sig overgrebet på grund af beruselse og medicinpåvirkning.

Dommen på de otte års fængsel er faktisk mere, end anklager Christina Schønsted havde krævet. Hun krævede syv år og seks måneders fængsel.

Ifølge BT har manden i sin karriere i filmmiljøet arbejdet både foran og bag kameraet, ligesom han har arbejdet i andre brancher.

Michel Conradi nægter sig skyldig, og han har anket dommen ved Retten i Lyngby.

Ekstra Bladet skriver, at den dømte fremstod chokeret ved domsafsigelsen. Han satte sig spontant ned ved budskabet om straffen, selv om det er praksis, at alle i retten står op, når dommen bliver læst op.

- Det er fuldstændig sindssygt. Jeg går op og sultestrejker nu, sagde Conradi til Ekstra Bladet efter domsafsigelsen.