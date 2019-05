Det var en af favoritterne, der lørdag aften løb med den helt store pris i Cannes, hvor filmfestivalen uddelte den eftertragtede pris Guldpalmen.

Filmkritiker Christian Monggaard, der er anmelder for Information, er i hvert fald på ingen måde overrasket over, at det var Sydkoreanske Bong Joon-hos film "Parasite", som kunne hente hovedprisen hjem.

- Lige siden den blev vist for en lille uge siden, har den været en af favoritterne til at vinde Guldpalmen.

- Blandt andet fordi den lykkedes med at fortælle en ret samfundskritisk og samfundssatirisk historie og samtidig blande en masse andre genrer ind i det - familiedrama, sædeskildring, sort komedie og thriller, siger Christian Monggaard.

"Parasite" handler om to familier fra to forskellige dele af den koreanske klasse. Sønnen fra den fattige familie får et job som tutor for datteren fra den velhavende familie.

At den formår at beskrive uligheder i befolkningsklasser, har formentlig været en vigtig faktor for, at den hiver hovedprisen hjem, vurderer Christian Monggaard.

Men filmen skiller sig ud fra andre politiske film, mener han.

- Der har været mange politiske film i konkurrencen i Cannes i år. Noget af det, som Bong Joon-ho formår, er, at transcendere det politiske.

- Det er en meget politisk film, men det er også en film, som i høj grad handler om mennesker og leger med genrerne. Den leger visuelt og er fuld af overraskelser og hemmeligheder, siger Christian Monggaard.

Det er ifølge nyhedsbureauet AP første gang, at en sydkoreansk film modtager Guldpalmen.