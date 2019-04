Filmens mester blev træt og fik smag for vin

- I'm gonna make him an offer he can't refuse.

Francis Ford Coppola er manden bag nogle af filmhistoriens mest stemningsfulde scener og har stået fadder til flere af Hollywoods ikoniske produktioner gennem tiderne.

Med skuespilleren Marlon Brando som sit villige redskab har han blandt andet skabt klassikere som Godfather-trilogien om den sicilianske mafia i USA, som uofficielt er kåret til verdens største filmværk flere gange.

Og han instruerede vietnamkrigsklassikeren "Dommedag Nu", hvor Brando som den koleriske oberst Kurtz igen er med til at løfte Coppolas værk op i filmhistoriens sjældent besøgte luftlag.

Søndag den 7. april fylder den Detroit-fødte Coppola 80 år.

Trods sin høje alder er fødselaren stadig en driftig herre.

Ikke så meget inden for filmverdenen, som han forlod for cirka 20 år siden med en bemærkning om, at han ikke længere havde den nødvendige interesse til at løfte de store Hollywood-produktioner.

Hans filmiske virke har siden begrænset sig til et par smallere produktioner og især til at lave nye versioner af sine tidligere film. Som for eksempel "Dommedag Nu - Redux" fra 2001.

I stedet har han kastet sig over vinproduktionen og står bag det californiske vinhus Francis Ford Coppolla Winery, som blandt andet producerer vinen "Director's Cut".

Og han har skabt en kæde af luksusresorts rundt om i verden, hvor man for mindre formuer kan besøge "The Family Coppola Hideaways" i lande som Belize, Guatemala, Argentina og Italien.

Selv om Francis i det store hele har vendt Hollywood ryggen, så er Coppola-familien stadig repræsenteret i filmhovedstaden.

Dels er hans datter, Sofia, trådt i fars fodspor og er blevet instruktør. Og dels er Francis Ford Coppola onkel til skuespilleren Nicolas Cage, der oprindelig hed Nicolas Kim Coppola.