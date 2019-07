Festivalgæster er forvirrede over nye genanvendelige glas

Det har været en "hård fødsel" for de nye vaskbare glas, som skal gøre Roskilde Festival mere klimavenlig.

På årets Roskilde Festival har gæsterne for første gang kunnet nyde deres kolde drikkevarer fra glas af genbrugsplastik.

Selv om initiativet er blevet taget godt imod, så har de nye glas i praksis medført megen forvirring og problemer.

Det fortæller Roskilde Festivals divisionschef, Lars Orlamundt.

- Overordnet set er det gået rigtig godt, men det har været en meget hård fødsel. Det har været en stor omvæltning både for vores gæster, frivillige og boder, siger han.

De vaskbare og genanvendelige glas er blevet til virkelighed i et samarbejde med fire af Danmarks største festivaler.

Festivalerne Northside, Tinderbox og Grøn har alle - sammen med Roskilde Festival - afskaffet de to millioner glas af engangsplastik, som festivalerne hver især langer over disken hvert år.

Det har de gjort for at mindske mængden af affald, som tidligere år har rummet 20 ton affald fra engangsplastik.

- Til at starte med fik vi rigtig mange reaktioner fra folk, der syntes, det var vildt fedt, fordi vi gør noget.

- Men det er klart, at når de så kommer herud, og der er kø til boden, hvor man gerne vil aflevere sit glas, så tænker man over, hvor besværligt det kommer til at være, siger Lars Orlamundt.

Han tilføjer, at festivalen i det hele taget har oplevet, at det har været svært at guide gæsterne i forhold til, hvordan de skal bære sig ad med det nye system.

- At være i en sammenhæng, hvor man skal kommunikere til på den anden side af 130.000 mennesker, og man skal lære dem noget nyt. Det er virkelig, virkelig svært, siger Lars Orlamundt.