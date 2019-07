Festivalgæster efterlader op mod 2000 ton affald

Roskilde Festival brander sig på at være bæredygtig. Alligevel samler festivalen 2000 ton affald hvert år.

Man skulle ikke tro, at en stor del af gæsterne på Roskilde Festival tog hjem natten til søndag, når man kigger ud over resterne af festivalpladsen.

For efter at festivalen officielt er slut søndag eftermiddag, står der fortsat række efter række med opslåede telte, som er efterladt til skrald.

Den store mængde affald efterlades, selv om Roskilde Festival igen i år har forsøgt sig med nye indsatser for at nedbringe mængden af affald.

Festivalens talskvinde, Christina Bilde, mener dog, at det går den rigtige vej.

- Når man kigger derud, så synes jeg både, at man ser områder, der bliver større og større, hvor folk rydder op, og så ser man også et campingområde, som stadigvæk flyder med telte.

- Men vores generelle indtryk er faktisk, at vi har deltagere i år, som har fyldt containerne på sorteringsstationerne, og som under festivalen har været gode til at bruge affaldsspandene, siger hun.

Roskilde Festival har de seneste tre år samlet mere end 2000 ton affald, når den otte dage lange festival er slut.

Størstedelen af affaldet bliver kørt til forbrænding, og oprydningsarbejdet koster Roskilde Festival cirka otte millioner kroner.

Men fordi festivalen ønsker at tage førertrøjen på i forhold til grøn omstilling, har Roskilde Festival i år forsøgt sig med nogle nye indsatser for at nedbringe mængden af skrald.

Blandt andet ved at udvide campingområder såsom Clean Out Loud, hvor festivalgæsterne påkræves at rydde op. Festivalen har også afskaffet glas og sugerør af engangsplastik og indført genanvendelige glas.

I juli gennemførte festivalen Northside i Aarhus den første festival uden glas af engangsplastik. Her oplevede man, at det smittede af på festivalgæsterne, så de generelt holdt pladsen ren og pæn.

Det førte blandt andet til, at to oprydningshold, som mødte ind en morgen under festivalen, ikke havde noget at lave, fordi der ikke var noget affald.

Det er langtfra det samme, man kan sige om årets Roskilde Festival. Alligevel tror Christina Bilde, at sådanne tiltag har en indvirkning på gæsternes vaner.

- Det er svært at sammenligne med Northside, fordi vi er en campingfestival, hvor man kan efterlade alt muligt andet end krus.

- Men jeg tror helt klart, det betyder noget. Det er for svært at sige mængdemæssigt, hvor meget det betyder. Men jeg tror helt klart, det er noget, der skubber til vores deltageres bevidsthed, siger hun.

Det er søndag eftermiddag endnu ikke til at sige, hvor mange ton affald Roskilde Festival ender med at samle sammen i år.

Det tager nemlig som minimum tre måneder at rydde op efter festivalen.