Fem ting, der knækkede Bios

Sløv opstart og dårlig kommunikation

Bios var lang tid om at etablere sig, og selv om selskabet havde hen mod et år til at komme på plads, lykkedes det ikke. Som nævnt ovenfor kan Falck have spillet en stor rolle i den forbindelse, men der er ingen tvivl om, at Bios også selv må påtage sig et ansvar. Da Bios i ultimo november 2014 ansatte sin danske direktør, Morten Hansen, og gjorde klar til for alvor at ansætte reddere, havde Responce, der i samme udbud vandt retten til at køre ambulancer i Trekantområdet (herunder i Middelfart-området), allerede ansat alle sine reddere. Samtidig masseansatte Responce reddere ud fra de stationer, som de allerede tilhørte, mens Bios insisterede på at holde enkeltvise ansættelsesaftaler med alle reddere. Ydermere lykkedes det heller ikke Bios-ledelsen fra start at etablere en ordentlig, imødekommende kommunikation med redderne, der blev mødt af en arbejdsgiver, der fastholdt sin ret til at fordele ressourcerne efter forgodtbefindende. Mange nægtede at arbejde for Bios.