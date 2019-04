Fem mænd sigtes for drab og drabsforsøg efter skyderi i Rungsted

Det var nøje planlagt, da der blev affyret skud og brugt kniv under et voldsomt overfald, mener politiet.

Fem mænd er søndag eftermiddag ført ind i Retten i Hillerød, hvor de fremstilles i grundlovsforhør efter lørdagens voldsomme opgør i Rungsted.

Mændene er sigtet for at have dræbt en anden mand, og samtidig er de sigtet for forsøg på at dræbe mindst fire andre mænd.

De handlede ifølge politiets opfattelse i fælles forening og det var nøje planlagt.

Den ene sigtede, der sidder i en blå dna-dragt, som bevarer tekniske beviser på tøjet, er også sigtet for at have været i besiddelse af et skydevåben.

Lørdag aften klokken 18.03 modtog politiet anmeldelsen om skyderi på Rungsted Strandvej.

En 20-årig mand fra Nivå blev dræbt af skud, mens fire andre mænd i alderen 20-27 år kom til skade i forbindelse med sammenstødet.

De sigtede nægter sig skyldige i drab og drabsforsøg. Mens den mand, der er iført dna-dragt, erkender sig skyldig i våbenbesiddelse.

Pressen var til stede ved grundlovsforhøret, men dommeren lukker dørene på anklagerens opfordring.

Begrundelsen er blandt andet, at det er anklagemyndighedens opfattelse, at der er medgerningsmænd på fri fod.

På et pressemøde på Rungsted Havn søndag kom det frem, at én blev såret af skud, én med knivstik, mens de to andre ser ud til at være påkørt af biler.

- Tre er stadig indlagt, mens en er udskrevet. To af dem har fået alvorlige skader, sagde chefpolitiinspektør Magnus Andresen på pressemødet.

I alt 22 personer blev anholdt i kølvandet på episoden, men 17 af dem er altså løsladt igen. Nogle blev anholdt på stedet, mens andre blev anholdt i Greve-området og andre steder på Sjælland.

Politiet har fundet et skydevåben og flere efterladte biler i området, men man har endnu ikke fundet en kniv, der kan være brugt.

- Vi kender de mistænkte, og vi har en formodning om, at de er med i et kriminelt netværk, sagde Magnus Andresen.