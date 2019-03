Fem anbefalinger skal sikre uddannelse i små samfund

3 Større grundtilskud

Gymnasier, handelsskoler og erhvervsuddannelser får i dag bevillinger per studerende, og det fører til konkurrence om at kapre elever. Danske Regioner ønsker fokus på grundtilskud for at understøtte uddannelser uden for de større byer for at have et udbud i hele landet i 2030. I dag hindrer tilskudsregler desuden fusioner mellem gymnasier og erhvervsskoler, da de mister tilskud. Også to gymnasier mister tilskud, hvis de fusionerer.