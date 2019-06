Fejl i stemmeboksen kan gøre stemmesedlen ugyldig

Det kan virke enkelt at gå i stemmeboksen og sætte et kryds ud for det parti eller den kandidat, man har besluttet sig for at give en stemme.

Alligevel kikser det åbenbart for mange, når krydset skal sættes på stemmesedlen. Det kan betyde, at stemmen bliver erklæret ugyldig og ikke tæller med.

- Det, der kan gøre en stemme ugyldig, er, at man ikke kan identificere, hvem vedkommende har villet stemme på, eller at stemmesedlen har fået et særpræg, som gør den genkendelig, fortæller Christine Boeskov, som er valgkonsulent ved Økonomi- og Indenrigsministeriet.

En stemme er eksempelvis ugyldig, hvis der er sat mere end et kryds, hvis krydset er udvisket eller overstreget, eller hvis der er tegnet på stemmesedlen.

- Hvis man har sat et kryds et bestemt sted og samtidig har skrevet et politisk budskab, så vil den ryge ud, selv om man nok godt kan regne ud, hvad vedkommende har villet stemme på, siger Christine Boeskov.

Ved europaparlamentsvalget for halvanden uge siden har 8652 vælgere afgivet en ugyldig stemme på et afstemningssted eller ved at brevstemme. De blanke stemmer er ikke en del af det tal.

Når man brevstemmer, får man udleveret et stykke papir, hvorpå man skal skrive kandidatnavn og partinavn, hvis man stemmer personligt, eller partinavnet og/eller partiets bogstav, hvis man stemmer på et parti.

Det har skabt problemer for mange, for knap 1000 af brevstemmerne var ugyldige ved europaparlamentsvalget, fordi partibogstav, partinavn eller kandidat ikke stemte overens.

For de stemmer, der blev afgivet i stemmeboksen, var flest ugyldige, fordi der var sat et andet mærke end et kryds.

Så hvis man vil sikre sig, at ens stemme tæller med, har Christine Boeskov en enkel opfordring:

- Man skal først og fremmest sætte ét kryds - og kun ét kryds - for så er der ingen tvivl om, hvem man har villet stemme på, afslutter hun.

Ud over de mere end 8000 vælgere, som har afgivet en ugyldig stemme, har stemte 32.516 blankt ved europaparlamentsvalget.