Fejl i print fra Medicinkortet siden august

Der har siden august været fejl i print fra Medicinkortet hos flere hundrede patienter. Det oplyser Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse.

Der blev den 20. august foretaget en ændring af Det Fælles Medicinkort (FMK), der skal gøre det muligt at sætte start- og sluttidspunkt for en relevant pause i en medicinering - blandt andet ved ophold på et hospital.

Men der opstod en fejl, så print fra kortet i perioden 20. august til 4. december fejlagtigt viser, at pausen fortsætter, selv om den er udløbet eller ophævet.

Fejlen omfatter 579 patienter, der har fået print med fejlagtige oplysninger om pausering.

- Vi har identificeret hvem, der er tale om.

- Og vi er i fuld gang med at kontakte dem i samarbejde med regionerne, kommunerne og de praktiserende læger, udtaler Lisbeth Nielsen, direktør for Sundhedsdatastyrelsen, i pressemeddelelsen.

Fejlen kan betyde, at en række patienter ikke har fået deres medicin, da de har troet, at de var på pause.

I nogle tilfælde kan det dreje sig om nødvendig medicin, mens der i andre tilfælde blot kan være tale om medicin som for eksempel Panodil.

Lisbeth Nielsen vurderer, at der kan være tale om "en blanding" af begge.

Hun oplyser til Ritzau, at Sundhedsdatastyrelsen arbejder på at få et overblik over, om fejlen har haft alvorlige konsekvenser for nogle af patienterne.

Information om medicinen i de elektroniske udgaver af Det Fælles Medicinkort på sundhed.dk og appen Medicinkortet har hele tiden været korrekte.