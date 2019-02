Fast arbejde på hotellet: Skrev falske fakturaer for millioner

En kontorcontainer og senere en restaurant i et hotel i Brøndby fungerede som centralen, hvor over 5000 fakturaer ifølge anklagemyndigheden blev fabrikeret for at dække over sort arbejde.

Behovet fra kunderne var åbenbart enormt. I alt blev de hjulpet med snyde med moms og skat for cirka 290 millioner kroner, lyder påstanden i en straffesag mod 17 mænd og tre selskaber.

Et indblik i, hvordan det foregik, har en af mændene - en 25-årig fyr med smag for at køre i Range Rover, Bentley og Mercedes - sidste sommer givet en dommer. Men under en afhøring onsdag i Glostrup er han langt fra så klar i spyttet som tidligere.

- På nettet er der et gratis online faktureringsprogram, Dinero. Der er nogle tomme felter, man skal udfylde, forklarer han dog om sit arbejde.

I referatet af sidste sommers forklaring står blandt andet, at "han troede ikke, der lå reelt arbejde bag de fakturaer, han udstedte."

Kunderne kom i en lind strøm. De kom med oplysninger om, hvad der skulle stå om kørsel eller udleje af mandskab i så og så mange timer.

De fik 85 eller 87 procent af beløbene tilbage efter at have betalt de fakturaer, som blev udstedt af Angel's Manpower eller Soendergren Enterprise.

I alle tilfælde gik 10 procent til den 25-åriges arbejdsgiver, og selv beholdt han fem procent eller tre procent afhængig af fakturabeløbets størrelse, har han tidligere sagt.

I onsdagens retsmøde afviser han at sætte navn på de personer, han fik opgaverne af.

- Jeg har jo været varetægtsfængslet, og jeg har fået at vide af andre indsatte, at man kun skal forklare om sig selv, siger han.

Specialanklager Maria Cingari vil høre, om han er bange for, at der vil ske ham noget?

- Nogle vil måske blive sure, siger han.

- Nej, siger han flere gange i rap, da forsvareren for den påståede hovedmand, NA, vil høre, om NA gav ham instruktioner om fakturaer eller andre opgaver.

Til disse hørte også, at han i telefonen udgav sig for at være direktør i et af to selskaber. "Det er Alberto", kan man høre ham sige på en aflytning. Desuden håndterede han overførsler til et vekselbureau og et firma i Polen, har han tidligere fortalt.

Ifølge anklageskriftet løber det påståede netværks hvidvask op i 530 millioner kroner.

Ligesom flere af de andre tiltalte er han danskpakistaner. I en ejendom på Amager kom han tæt på blandt andre den hovedtiltalte og dennes to brødre.

- Vi hang ud og så cricket og fodbold på storskærm, siger han om stedet, hvor der også var et kontor. I begyndelsen fik han opgaver med at svare på klager over håndværkere og besvare mails. Det gav 10.000 sort om måneden.

Senere, da en af brødrene opførte et hotel i Brøndby, blev han betroet flere opgaver. Men det var først på et sent tidspunkt, at han fik fornemmelse af, at der kunne være et problem med momsen, forklarer han onsdag, da forsvareren stiller spørgsmål.

De handler også om den krypterede telefon, han fik bedt om at arbejde med.

- Det var ikke, fordi jeg skulle skjule noget. Jeg synes, det var et reelt arbejde, jeg havde, siger han.

Afhøringen fortsætter torsdag. Den 25-årige og de øvrige nægter sig skyldige.