Farvel til parcelhus, gæld og stress: Børnefamilier har fået mere overskud af at flytte sammen

To børnefamilier flyttede i oktober ind i et bofællesskab i Aabenraa. De blev trætte af parcelhus og ligusterhæk og ønskede mere fællesskab og et rigt socialt liv for både børn og voksne.

- Jeg er kommet her som ung, og jeg fik en god mavefornemmelse med det samme, jeg trådte ind i huset. Der var ingen tvivl om, at her ville jeg gerne bo, fortæller Liv Smith Hein.

For ægteparrene Liv og Mikkel Smith Hein på 36 og 37 år og Line Auning Hommeltoft på 34 år og Theis Kylling Hommeltoft på 33 år er dette den perfekte livsform. De har kun boet sammen i bofællesskabet i to måneder, men der er ingen tvivl om, at de elsker denne måde at bo sammen på.

De bliver ikke stressede og frustrerede over det "uperfekte", men smiler og ler og sidder tilbagelænet i stolene og prøver at føre samtale med hinanden, mens børnene på skift afbryder dem.

Bofællesskabet ligger på Nørreskovparken på Høje Kolstrup i den nordlige del af Aabenraa. Det blev bygget i 1981, hvor stifterne fik tilladelse af kommunen til at slå seks byggegrunde sammen og bygge huset, som består af et fælleshus i midten og et hus på hver side af fælleshuset. Man skal igennem fælleshuset for at komme ind til lejlighederne. Der bor 21 personer i huset, hvoraf børnefamilierne står for 11. Der er fælles vaskeri, fælles loft med gæstemadrasser og fælles have, og alle hjælpes ad med at vedligeholde fællesarealerne. Der er fællesmøde en gang om måneden, hvor projekter og andet diskuteres. Der er fællesudgifter, men ellers har hvert hus sin egen økonomi.

De droppede parcelhuset og flyttede i bofællesskab for at få mere tid og overskud til familien. De to børnefamilier Smith Hein og Hommeltoft kunne hurtigt mærke, at der er mindre stress og mere overskud i hverdagen efter flytningen, fordi der altid er nogen til at hjælpe, og fordi man deles om forpligtigelserne. Foto Jacob Schultz

Ønskede et voksent socialt liv

Familien Smith Hein skiftede for to et halvt år siden livet i en lejlighed i København ud med et moderne parcelhus på Frueløkke i Aabenraa. De fandt aldrig rigtig glæden i huset uden sjæl, men var i tvivl om, hvad de så skulle.

- Vi kom fra et sted, hvor vi boede tæt, og den måde at leve på tiltalte os, for vi synes, fællesskabet er fedt. At det både er forpligtende og uforpligtende. Heldigvis kender vi en, der arbejder ved Nybolig, og han sagde, at han måske havde noget, der matchede vores behov. Og det matchede perfekt, for det er det her, vi gerne vil. Fællesskabet, hvor man hjælper hinanden, siger Mikkel Smith Hein.

Der var på det tidspunkt to lejligheder til salg i bofællesskabet, og ægteparret Smith Hein havde i Engsig Børnehave mødt et par, som de klikkede med og godt kunne se flytte med ind i fællesskabet.

På en Messenger-besked fik Line og Theis Hommeltoft nys om muligheden, og heller ikke her var ægteparret i tvivl om, at det var det rigtige for dem og deres fire drenge, selvom det betød et farvel til 226 kvadratmeter i Skovriderkvarteret og et goddag til 115 kvadratmeter.

- Vi var trætte af parcelhus og bøvlet med, at nu var ligusterhækken for høj igen. Vi ville også gerne have et voksent socialt liv, selvom vi har en masse børn, men det var svært, for det skulle altid planlægges langt ud i fremtiden. Her kan vi gå ud i fællesrummet og få en øl og en snak, når ungerne er puttet, fortæller Theis Kylling Hommeltoft.