Far sigtet for skildpadde-tyveri: Jeg er målløs

Forleden blev Jack Lund udråbt til dagens helt, da han fandt tre stjålne og ekstremt sjældne skildpadder og afleverede dem tilbage til Randers Regnskov.

Nu er han sigtet for selv at stå bag tyveriet.

Randers: - Jeg er målløs, skuffet og ked af det. Sådan lyder reaktionen fra tømrermester Jack Lund, efter han er blevet sigtet for at stå bag tyveriet af tre burmesiske stjerneskildpadder fra Randers Regnskov. Det var ham, der tidligere på ugen afleverede skildpadderne tilbage til regnskoven, efter han med egne ord faldt tilfældigt over dem hos en kunde i Havndal. - Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg ville blive sigtet for at gøre en god gerning, siger han og fortsætter: - Jeg har ren straffeattest, er far til to og driver eget tømrerfirma. Hvorfor skulle jeg begynde at stjæle skildpadder? Jack Lund har dog ikke tænkt sig at røbe identiteten på den kunde, der gemte skildpadderne, for selv at slippe af med sigtelsen. Hvis kunden vidste, han ville blive udleveret til politiet, var han nemlig aldrig gået med til at overdrage skildpadderne, så de kunne blive leveret tilbage til regnskoven, forklarer han. - Jeg lovede manden ikke at sige noget, så det kunne jeg aldrig drømme om.

Fortryder intet Nu går han derfor bare og venter på, at politiet afslutter efterforskningen. - Jeg er egentlig ikke nervøs, for da jeg intet har gjort, findes der jo heller ingen beviser mod mig. Jeg har ikke engang været i nærheden af regnskoven, da skildpadderne blev stjålet, fastslår han. Selv om sagen har taget en uventet drejning for den randrusianske tømrermester, fortryder han ikke beslutningen om at aflevere dyrene. Selv fortæller han, at kunden var blevet træt af at opbevare skildpadderne, og at de dermed kunne have lidt en helt anden skæbne, hvis ikke han var trådt til. - Så var de formentlig røget i en pose, som der var slået knude på. Så jeg gjorde det rigtige, og jeg ville gøre det igen. Randers Amtsavis har været i kontakt med Østjyllands Politi, som dog ikke ønsker at kommentere sagen af hensyn til den igangværende efterforskning.

Frit lejde De tre sjældne og meget kostbare skildpadder blev stjålet 4. november, da en eller flere tyve kort før regnskovens lukketid brød ind i det bur, som de tre skildpadder befandt sig i sammen med fem andre artsfæller. Randers Regnskov var desperat efter at få dyrene - der er en del af et avlsprojekt - tilbage, og stod derfor frem i diverse medier og lovede tyven "frit lejde", hvis bare han afleverede skildpadderne tilbage. Dermed troede Jack Lund, at sagen ville blive lukket, så snart dyrene var afleveret. Men om der skal være frit lejde eller ej er ikke op til en privat virksomhed at vurdere. Det er derimod op til politiet, som i denne sag har valgt at arbejde videre for at få tyven dømt. - Det var takket være frit lejde, jeg fik overbevist min kunde om, at dyrene skulle afleveres til regnskoven, forklarer Jack Lund og tilføjer, at han på grund af dyrenes karakteristiske skjold ikke var i tvivl om, at der var tale om de tre stjålne skildpadder, da han så dem kravle rundt på et parketgulv på en adresse i Havndal. - De var rimelig nemme at genkende. Så jeg spurgte bare min kunde direkte, og han gik med det samme til bekendelse. Han havde ikke lyst til at have dem længere, men turde ikke aflevere dem. Derfor var det mig, der tog kontakt til regnskoven og afleverede dem den efterfølgende dag, forklarer han. De tre skildpadder er nu tilbage i den udstilling, de forsvandt fra - men denne gang forsvarligt sikret bag panserglas. Hvad der tilbage i november fik tyven til at stjæle de kostbare skildpadder forbliver indtil videre en gåde. - Jeg sad jo bare og ventede på, at nogen ville ringe og afkræve os en løsesum, men sådan noget har der jo slet ikke været. Så hvad der lige har været incitamentet til at stjæle dem - om det bare har været ubetænksomhed eller dumhed - skal jeg ikke kunne sige, har regnskovsdirektør Henrik Herold tidligere udtalt til amtsavisen.