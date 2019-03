Far lænkede sagsbehandler med håndjern og bortførte datter

En kommunalt ansat i Odense blev lænket med håndjern til en håndvask, da en engelsk mand mandag havde overvåget samvær med sin datter.

Faren stak derefter af med datteren, men blev kort efter anholdt.

Tirsdag har en dommer i Retten i Odense varetægtsfængslet den 55-årige mand. Han sigtes blandt andet for frihedsberøvelse og vold mod sagsbehandleren, oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi.

Anholdelsen af faren skete i Kongens Have nær banegården, og han havde datteren med sig.

Episoden med sagsbehandleren skete i forbindelse med et overvåget samvær. Det fandt sted i en lejlighed, har det regionale medie fyens.dk tidligere oplyst.

Faren havde taget håndjern med til samværet. Mødet endte med, at han lænkede sagsbehandleren til armaturet på en håndvask i lejlighedens badeværelse.

Den 55-årige har nægtet en sigtelse om, at han begik vold mod den kommunalt ansatte, hvis titel er samværskonsulent.

Men han har ifølge anklager Rasmus Maahr Hansen erkendt, at han udsatte konsulenten for frihedsberøvelse.

Han har også tilstået, at han fjernede datteren fra kommunen og moren, som har forældremyndigheden, og at han begik hærværk ved at smide konsulentens telefon væk.

Foreløbigt skal han være fængslet frem til 24. april.

ritzau/