Familien Goerke fra Indslev vil få 30 meter og direkte udsyn til den nye højhastighedsbane over Vestfyn og står nu med et værdiløst hus med en gæld på 1,7 millioner kroner. Vejdirektoratet mener ikke, at den nye nabo vil være særligt indgribende og vil derfor ikke købe huset. Brian Goerke håber nu at kunne få sagen i Folketinget via den nye ordning om borgerforslag.

- Vi vidste godt, at man var gået i gang med at undersøge mulighederne for at udvide motorvejen, men vi fik også at vide, at der ville komme en støjskærm op. Det hjælper jo bare ikke så meget, når man så placerer et supertog lige op af huset.

Huset - inklusiv tre hektar skov - køber parret i 2007, lige før deres første barn kommer til verden. Brian Goerke har altid drømt om at bo tæt på skoven og som uddannet tømrer kan han også selv medvirke til den nødvendige renovering. Han ved godt, at der er en udvidelse af motorvejen på vej, da de køber huset, men er siden blevet overrasket over, hvor meget ekstra støj udvidelsen mellem Middelfart og Nørre Aaby har skabt. Og nu får han altså igen en uvelkommen nabo.

- Vi så det på tv, hvor politikerne talte om det gode forlig, de havde lavet. Lige dér blev vores hus 0 kroner værd. Vi har haft flere ejendomsmæglere ude efterfølgende, som bare har taget sig til hovedet og ærligt sagt, at de ikke ville kunne få en krone for det, siger Brian Goerke, der bor i huset sammen med sin hustru Lena og børnene Patrick på 8 år og Phillip på 10 år.

Sådan stiller du et borgerforslag Alle borgere har mulighed for at stille et forslag, som potentielt kan blive behandlet af de folkevalgte politikere i Folketinget.For at stille et forslag skal man gå ind på hjemmesiden borgerforslag.dk og logge ind med sit Nem-id. Mindst tre personer med stemmeret skal være medstillere af forslaget. Når forslaget er blevet stillet, har andre mulighed for at støtte det via hjemmesiden. Forslaget ligger på siden i 180 dage. Og hvis det på den tid når at få 50.000 stemmer, vil det blive fremsat som et beslutningsforslag i folketingssalen. Folketingets administration holder øje med, hvilke forslag der bliver stillet og sletter usammenhængende eller useriøse forslag.

Trods en anbefaling om at vælge en forbindelse syd om motorvejen til det planlagte højhastighedstog over Vestfyn er politikerne bag forliget blevet enige om, at jernbanen skal gå nord om motorvejen - og dermed bare 30 meter fra familien Goerkes hus i Indslev.

Beslutningen om at placere jernbanen nord for motorvejen bliver den berømte dråbe, der får bærgeret til at flyde over. Familien opgiver at blive boende og vil mest af alt bare gerne flytte.

Brian Goerke kontakter derfor Vejdirektoratet i et forsøg på at få staten til at opkøbe huset i det, der formelt kaldes en fremrykket ekspropriation.

Men selvom jernbanen kommer til at ligge 30 meter fra huset, vurderer Vejdirektoratet ikke, at det lever op til en regel om, at jernbanen skal være særligt indgribende og at ulemperne skal have et betydeligt omfang. Jernbanen kommer til at ligge tæt på huset, men ikke tæt nok til, at Vejdirektoratet har behov for ejendommen eller noget af familiens jord.

- Dem, der får jernbanen direkte ind over deres matrikel, kan blive opkøbt. Men os andre, der må leve med mere støj og et værdiløst hus, kan ikke. Det er simpelthen en forfærdelig situation at stå i. Og der må jo være mange andre, der står i samme situation, siger Brian Goerke.