Falsk afpresningsmail truer med CIA-sag om børneporno

En medarbejder fra den amerikanske efterretningstjeneste CIA sidder og arbejder med en sag om børneporno. Dit navn er dukket op, men heldigvis for dig vil CIA-medarbejdere gerne tage imod betaling for at fjerne dit navn fra sagen.

Det er essensen af en af de seneste udgaver af en falsk afpresningsmail ifølge it-sikkerhedsselskabet DKCert.

Ifølge DKCert er der for nylig registreret en stigende mængde falske afpresningsmail af denne karakter.

Selskabet fører ikke datamateriale over omfanget, forklarer chef for DKCert Henrik Larsen.

På baggrund af en stigende mængde henvendelser har selskabet alligevel valgt at oplyse om det, der beskrives som den seneste "sværm" af falske afpresningsmails.

Han forklarer, at udgaven med en henvendelse fra en CIA-medarbejder ikke er set før.

- Den giver sig ud fra at komme fra en korrupt medarbejder fra CIA i virkeligheden. Han skriver, at modtageren indgår i en efterforskning omkring børnepornografisk materiale, siger Henrik Larsen.

- Og man kan slippe, fordi han har adgang til oplysningerne. Så hvis man indbetaler en stor sum, så kan han slette dig fra efterforskningen.

Henrik Larsen anbefaler, at man blot sletter mailen, hvis man modtager den. Potentielt set får sig et lille grin. Blandt andet fordi mailen har taget fejl af, hvilken amerikansk myndighed der vil efterforske en sådan sag.

- Det jo slet ikke CIA's område. Det er jo FBI, siger Henrik Larsen.