Falcks tidligere toprådgiver frikender sig selv i skandalesag

Kommunikationsrådgiver Peter Goll spillede en væsentlig rolle i Falcks kampagne mod Bios. Mandag beklagede han, at tingene gik over stregen.

- Derfor besluttede Falck at engagere et kommunikationsbureau og iværksætte en kommunikationsindsats, som skulle tydeliggøre de udfordringer, som konkurrenten ifølge Falcks egne analyser helt åbenbart ville have med at løfte opgaven, skriver Peter Goll.

I perioden september 2014 - januar 2017 var han ansat som leder med forskelligt kommercielt ansvar for Falck til at lave en masterplan mod Bios, og han blev hyret kort tid efter, at udbuddet om ambulancedrift i Syddanmark var overgået til hollænderne.

På hans Facebookprofil beklager Peter Goll, at hans tid hos Falck har givet negativ omtale. Han skriver opslaget som en opfølgning på Konkurrencerådets rapport, hvor Falck får kritik for at overtræde konkurrencereglerne, heriblandt for brugen af sin masterplan.

Overholdt loven

Peter Goll har tidligere været spindoktor for daværende justitsminister Morten Bødskov (S), og han tiltrådte hos Falck fra en stilling direktør i datterselskabet Falck Health Care. I Falcks masterplan lavede selskabet seks strategier, der skulle medvirke til at modarbejde Bios' mulighed for at etablere sig i Region Syddanmark, blandt andet med en Facebookgruppe og påvirkning af politikere, medier og tillidsrepræsentanter hos Falck.

- Det var en sag, der fik lov at fylde alt for meget i Falcks organisation, og der blev handlet for meget med følelserne frem for med fornuften. Nogle ting er klart over stregen, forklarer Peter Goll.

I dag er han ansat som kommunikationsdirektør for Københavns Lufthavne. Grundet tavshedspligt over for Falck vil han ikke uddybe sagen, men han mener ikke, at han har overtrådt loven.

- Jeg er for mit eget vedkommende helt sikker på, at jeg har overholdt alle regler og love. Jeg er også sikker på, at jeg kun har været med til at videregive korrekte og dokumenterbare oplysninger, skriver han.

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Peter Goll.