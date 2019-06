Falckmands tilstand stabil efter ulykke på Herningvej

En Falckredder, som tirsdag var involveret i en voldsom færdselsulykke ved Holstebro, er i stabil tilstand.

Det fortæller Lars Even, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi onsdag middag.

- Man betegner hans tilstand som stabil.

Falckredderen var på vej til at assistere ved en anden bilulykke på motorvejen mellem Holstebro og Herning, da han kørte galt. Det skete på Herningvej ved Nybo Bakke.

Han kom over i den modsatte kørebane, hvor han ramte frontalt ind i to modkørende biler. Dernæst kørte han af vejen, hvor han væltede et træ og ramte direkte ind i et andet vejtræ.

Den anden bil, som Falckredderen ramte, kørte efterfølgende ind i endnu en bil, der var på vej i samme retning som de to andre.

Den ansatte ved Falck blev efterfølgende fløjet til Aarhus, og hans tilstand blev på daværende tidspunkt betegnet som kritisk. Onsdag er hans tilstand stabil.

Hvad årsagen til ulykken er, kan vagtchefen endnu ikke fastslå med sikkerhed, før der er kommet udtalelser fra bilinspektør og hospital.

- Der er en mistanke om, at han måske har fået et ildebefindende, hvilket så har ført til ulykken. Det kan vi dog ikke sige noget endeligt om endnu, siger vagtchef Lars Even.