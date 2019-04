Fagforening siger klart nej tak til lovbestemt mindsteløn

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lufter tanken om at indføre mindsteløn i Danmark. Men det får en blank afvisning af fagforeningen 3F.

- Fra 3F's side bliver det et nej tak til at indføre en generel mindsteløn, siger Per Christensen, som er forbundsformand.

- Jeg siger til gengæld, at der hvor der er nogle grænseoverskridende udfordringer - blandt andet på transportområdet - må parterne sammen med regeringen sætte sig ned og finde nogle fornuftige løsninger, siger han.

Det er i et facebookopslag, at statsminister skriver, at han er parat til at lytte til forslag om indførelse af mindsteløn i Danmark.

I modsætning til de fleste andre lande i EU er der nemlig ikke en lovbestemt mindsteløn i Danmark, hvis arbejdsgiveren ikke er omfattet af en overenskomst.

Per Christensen mener, at man kan rette øjnene mod udlandet for at se, hvilke problemer en lovbestemt mindsteløn kan skabe.

- Man kan jo bare kigge på Frankrig, som har lovbestemt mindsteløn, siger han og refererer til demonstrationer i Frankrig.

Her har aktivister i gule trafikveste de seneste mange måneder været på gaden i protest mod stigende leveomkostninger, faldende købekraft og økonomisk ulighed.

I opslaget på Facebook udtrykker statsministeren da også sin begejstring for den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter uden politisk indblanding indgår overenskomster, som fastsætter lønningerne.

Han er også overbevist om, at den franske præsident Emmanuel Macron misunder, at der ikke er gule veste på de danske gader.

Men det er blandt andet historier om udenlandske chauffører på danske landeveje, som lever under kummerlige vilkår til lave lønninger, der har fået statsministeren til at overveje spørgsmålet.

Det er dog helt udelukket at pille ved den danske model, siger Per Christensen.

- Vi har i 150 år været vant til at lave fagforeninger og arbejdsgiverforeninger og gå ud og tegne overenskomster. Det gjorde vi i går, og det skal vi også i morgen, siger han.