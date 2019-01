Fagforbund vil beskytte borgere mod techgiganter

Djøf nedsætter en kommission, der skal hjælpe til at regulere den fremadstormende teknologi i samfundet.

Techgiganter som Google, Facebook, Amazon og Apple har i dag så stor magt, at det skader borgernes retssikkerhed.

Salget af borgernes persondata, spredning af falske nyheder og myndighedernes ringe kontrolmuligheder udgør et demokratisk problem, og politikerne har svært ved at følge med.

Det er analysen hos fagforbundet Djøf, hvis medlemmer dagligt påvirkes af og har indflydelse på den teknologiske udvikling.

Det skriver Politiken torsdag.

Djøf har derfor nedsat en kommission, der skal komme med anbefalinger til, hvordan EU, Folketinget og kommunerne kan inddæmme techgiganternes magt og styrke borgernes retssikkerhed

- Techgiganterne har fået en kæmpe indflydelse på din og min hverdag. Teknologien, som den former sig i dag, koncentreres om stadig færre aktører.

- Der er tale om voldsomme koncentrationer og et helt andet magtforhold, end vi har kendt tidligere. Vi kan ikke se på verden, som vi kunne før, siger Stine Bosse, der er formand for kommissionen, til Politiken.

Hun varsler på forhånd anbefalinger til ny lovgivning. Målet er blandt andet at sikre, at borgerne får mere kontrol med techgiganternes brug af persondata. Anbefalingerne ventes i slutningen af året.

Kommissionen er en god idé, siger professor og leder af Institut for digitalisering på CBS Jan Damsgaard, der ikke selv er medlem.

- Den digitale udvikling går så hurtigt, at den overhaler vores ordforråd og moralske kompas. Derfor skal vi have flere til at tage hånd om udviklingen, siger han til Politiken.

I EU-Kommissionen er Margrethe Vestager (R) overbevist om, at man vil skele til anbefalingerne fra Djøf, når de er klar.

Hun fremhæver udfordringer med skattebetaling, og hvordan det kan være svært at håndhæve EU's nye digitale borgerrettigheder, der giver visse rettigheder i forhold til egne data.

- Problemet er, at vi ikke ved, hvordan vi kan udøve det ejerskab. Selv om vi har rettigheder, har vi ikke ret meget at have dem i, siger hun til Politiken.

Google har intet imod den nye kommission og vil gerne engagere sig i arbejdet. Det skriver kommunikationschef for Google i Danmark Christine Sørensen i en mail til Politiken.

Samme melding kommer fra Facebooks chef for public policy i Norden og Benelux, Martin Ruby.