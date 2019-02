Færre svage ældre får hjælp derhjemme

Svage ældre får i mindre grad hjælp til opgaver såsom at støvsuge, lave mad eller at vaske sig selv.

Det konkluderer en ny analyse fra Vive, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.

Her har man set nærmere på udviklingen i hjemmehjælpen over ti år.

Rapporten definerer svage ældre, som hjemmeboende i alderen 67 til 87 år, som ikke kan udføre en eller flere nærmere bestemte opgaver. Det kan for eksempel være at klippe egne tånegle eller at gå på trapper.

For den gruppe er andelen, der modtager hjemmehjælp, dalet fra 43 til 25 procent fra 2007 til 2017.

I rapporten står der, at "uanset funktionsevne er sandsynligheden for at modtage hjemmehjælp til praktiske opgaver faldet markant".

Samtidig indeholder rapporten også en god nyhed. Flere ældre kan nemlig rent faktisk klare sig selv.

Andelen af svage ældre er fra 2007 til 2017 faldet fra 19,9 procent til 14,7 procent.

Det skyldes især, at der er blevet færre af de allersvageste ældre med to eller flere funktionsnedsættelser.

Men selv hvis man kontrollerer for disse udviklinger, er ældres sandsynlighed for at modtage hjemmehjælp dalet, står der.

- Faldet må enten skyldes, at de ældre selv i mindre grad ansøger om hjemmehjælp til praktiske opgaver som rengøring (...) eller en ny visitationspraksis i forhold til tildeling af hjemmehjælp til rengøring og dermed ændring i den lokale ældrepolitik, konkluderes det.

Analysen er foretaget på opdrag af interesseorganisationen Ældre Sagen. Her mener man, at sagen er klar.

Udviklingen skyldes besparelser i kommunen, lyder det.

- Ældre Sagen konkluderer på baggrund af Sundhedsstyrelsens rapport, at kommunerne ikke længere kan argumentere for besparelser i hjemmeplejen med baggrund i sund aldring og rehabilitering, skriver organisationen i en meddelelse.

I alt er det omkring 73.000 svage ældre, der i 2017 står uden hjælp, vurderes det i rapporten.