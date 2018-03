Politik

Det risikerer at gå ud over både faglighed og studieglæde, hvis antallet af uddannelsesretninger bliver reduceret, vurderer studenterråd på flere universiteter.

Uddannelser: Hvis en række universitetsuddannelser bliver sammenlagt, kan det skade fagligheden på uddannelserne betydeligt.

Det mener studenterrådene på flere af landets universiteter.

Udmeldingen kommer, efter et udvalg nedsat af regeringen mandag fremlagde 37 anbefalinger til, hvordan universitetsuddannelserne forbedres.

Efter knap et års arbejde har udvalget blandt andet vurderet, at antallet af universitetsuddannelser har vokset sig for stort. Udbuddet skal på skrump.

Udvalgets vej til gode uddannelser Regeringens Universitetsudvalg om bedre universitetsuddannelser blev nedsat i april 2017.



Udvalget har set på fire temaer:



1. Uddannelseskvalitet og høje krav til de studerende.



2. Fleksible og hurtige veje til et godt job, der imødekommer samfundets behov.



3. Teknologi som værktøj til styrket kvalitet og relevans.



4. Relevant og overskueligt uddannelsesudbud.



Det har ført til 37 forslag. Heriblandt at antal studiepladser tilpasses efterspørgslen fra erhvervslivet, samt at afskaffe reglen om at studerende kan få en karakterbonus ved at søge ind på en videregående uddannelse inden for to år efter gymnasiet.



Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Men det kan være farligt at slanke området, mener Katrine Lind, bestyrelsesmedlem i Syddanske Studerende, der er studenterrådet på Syddansk Universitet.

- Det bliver en samlebåndstanke om, at alle skal være erhvervsøkonomer eller læse statskundskab. Man mister bredde og mange forskningskompetencer, og det bliver sværere for studerende at følge deres passion, siger hun.