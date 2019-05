Færre børn og ældre giver tre milliarder ekstra i 2025

Der bliver flere penge at gøre med i statskassen fremover, end man hidtil har regnet med.

Det konkluderer den liberale tænketank Cepos, efter at Danmarks Statistik tidligere på måneden lancerede en ny befolkningsfremskrivning for de kommende 40 år.

- Det skyldes, at Danmarks Statistik forudsiger, at der i 2025 vil være 19.000 færre børn og unge, end man tidligere regnede med. Og tilsvarende bliver der 7000 færre, der er over 65 år.

- Dermed bliver der færre udgifter til daginstitutioner, ældrepleje og sygehusvæsenet, end man tidligere regnede med, siger Mads Lundby Hansen, cheføkonom hos Cepos.

Mere præcist vil det såkaldte demografiske træk ifølge Cepos' beregninger betyde et øget pres på de offentlige udgifter på 17,5 milliarder kroner i 2025.

Det er tre milliarder kroner mindre end Finansministeriets seneste prognose fra april, hvor vurderingen lød på 20,5 milliarder kroner.

Og da det økonomiske råderum er opgjort til 21,5 milliarder kroner, betyder det, at politikerne i stedet for én milliard ekstra nu har fire milliarder at gøre med til andre tiltag, hvis beregningerne holder stik.

Pengene kan for eksempel bruges på at øge det offentlige serviceniveau eller på at sænke skatterne.

Står det til Mads Lundby Hansen, bør man vælge det sidste.

- Min anbefaling er at bruge det på lavere skat. Man kunne for eksempel øge det nuværende jobfradrag og bruge de fire milliarder på det. Hvis man gør det, kan en LO-familie få cirka 5000 kroner i årlig skattelettelse.

- Alternativt kan man næsten halvere registreringsafgiften eller næsten halvere topskatten. Så man kan få en del for fire milliarder kroner, siger Mads Lundby Hansen.

Danmarks Statistik forudser, at der i 2015 vil være 19.000 færre i alderen 0-24 år, end der er nu. Tilsvarende vil gruppen af personer på 65 eller mere være 7000 mindre end i år.