Færdselsuheld spærrer vej syd for Odense

Stenløsevej ved Odense er spærret i begge retninger efter et færdselsuheld.

Det skriver Fyns Politi på Twitter.

- Stenløsevej syd for afkørsel 51 i Odense er i øjeblikket spærret i begge retninger på grund af færdselsuheld. Politi og redningsberedskab er på stedet, skriver Fyns Politi.

Fyns politi oplyser til Ritzau, at der er tale om et frontalsammenstød, men at det endnu ikke vides, hvad omfanget af skaderne er.