Fængsling nærmer sig et år i sag om iransk attentatplan

Det trækker ud med efterforskningen i en sag om et formodet iransk attentatforsøg i Ringsted.

Efter 11 måneders varetægtsfængsling er der endnu ikke udfærdiget et anklageskrift mod en mand, som sigtes for at have hjulpet en iransk efterretningstjeneste.

En dommer i Københavns Byret har torsdag forlænget fængslingen af den 39-årige norsk-iranske mand. Han har fået yderligere fire uger, oplyser mandens forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen.

Sigtelsen drejer sig om, at manden skal have hjulpet med at forberede et drabsforsøg, som var rettet mod eksiliranere, der boede i Ringsted. Desuden skal han have bistået en fremmed efterretningstjeneste.

Den fængslede nægter sig skyldig. Han blev anholdt i Göteborg 21. oktober sidste år.

Ofrene skulle tilhøre bevægelsen ASMLA, Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz. ASMLA kæmper for araberes selvstændighed i den sydvestlige del af Iran.

Tidligere i år har Jyllands-Posten oplyst, at sagen har fået endnu en dimension. I Sverige er en person blevet sigtet for spionage mod flygtninge. Han skal have kontaktet personer fra ASMLA.

Styret i Teheran i Iran beskylder bevægelsen for at stå bag et blodigt angreb på den iranske revolutionsgarde i Ahwaz.

Og Iran har udstrakt opgøret mod ASMLA til europæisk jord, mener flere lande. Der har været attentater eller forsøg på det i Tyskland, Belgien, Holland, Frankrig, Storbritannien og altså også Danmark.

I januar i år førte Danmarks ambassadør i Teheran an i landenes fælles protest på grund af handlingerne.

Chefen for PET, Finn Borch Andersen, har i en officiel udtalelse ikke været specifik med hensyn til, hvilken iransk efterretningstjeneste som mistænkes for at have planlagt drab i Ringsted.

PET afviste forleden at besvare et spørgsmål fra Ritzau om, hvorvidt der er tale om direktoratet for intern sikkerhed under Irans efterretnings- og sikkerhedsministerium. Denne enhed optræder på EU's netop reviderede terrorliste.

I Ringsted var eksiliranerne under skærpet overvågning. 28. september slog PET alarm. Man frygtede, at en mordpatrulje befandt sig i nærheden.

Det åbne politi gik i aktion rundt om på Sjælland. Betjente spærrede veje og havne, og flere tusinde mennesker blev berørt. Indgrebet betød blandt andet, at der ved Storebæltsbroen opstod en kø, der var cirka 30 kilometer lang, har Vejdirektoratet tidligere oplyst.