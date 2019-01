Fængslet dansk Jehovas Vidne får dom i Rusland onsdag

Danske Dennis Christensen, der i over 600 dage har siddet fængslet i Rusland, får snart sin dom.

I maj 2017 blev han anholdt af russisk politi under en bibellæsning. Han er medlem af Jehovas Vidner, og de må ikke må praktisere deres tro, missionere eller eje ejendomme i Rusland.

Nyhedsbureauet AFP og organisationen Amnesty bekræfter torsdag, at danskeren vil få sin dom 6. februar.

Den russiske anklagemyndighed har krævet, at Dennis Christensen skal have en dom på fængsel i seks et halvt år.

Amnesty International, der sender en repræsentant til Rusland for at overvære domsafsigelsen, mener, at Rusland vil statuere et eksempel med Dennis Christensen over for Jehovas Vidner.

Trossamfundet blev i 2017 stemplet som ekstremistisk af Ruslands højesteret, og derfor er det en ret ny praksis, som anklagemyndigheden arbejder ud fra.

- Vi anser ham som en samvittighedsfange. Vi ser det her som politisk forfølgelse. Ingen tvivl om, at den her sag skal sende et signal, som går langt ud over hans egen sag, siger generalsekretær i Amnestys danske afdeling Trine Christensen.

- Vi mener, at alle anklager bør droppes, og at han skal løslades. Den situation, han er i lige nu, er dybt forkert, og vi er desværre ikke optimistiske i forhold til, hvordan hans straf bliver.

Generalsekretæren vurderer ikke, at noget indikerer, at Jehovas Vidner eller Dennis Christensen udfører noget ulovligt.

Den meget lange varetægtsfængsling tyder på, at straffen også vil blive meget hård, mener Amnesty.

Annika Hvithamar, der er lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet, har tidligere fortalt til Ritzau, at russerne kan bruge danskeren til at sætte et pejlemærke for fremtidige sager.

- Det er den første sag, som der falder dom i, og på den måde ventes den at give et fingerpeg i forhold til, hvordan de russiske myndigheder ser på denne her nye lov om religiøs ekstremisme, siger hun.

Flere har til AFP udtalt deres støtte til danskeren ved retten i byen Orjol, hvor han sidder fængslet.

- Han gjorde ikke noget ulovligt, og det planlagde han selvfølgelig heller ikke at gøre, siger hans russiske kone, Irina Christensen, til AFP.

En anden kvinde, der støtter danskeren, Marina Gough, fortæller, at han er "en god person", der altid vil gå langt for at hjælpe sine naboer.

Jehovas Vidner anslår selv, at de har 170.000 medlemmer i Rusland, hvor indbyggertallet er 144 millioner. Mange af medlemmerne er flygtet til andre lande.

Størstedelen af russerne er russiskortodokse kristne.