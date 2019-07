Fængselsstraf gavner sjældent

Når politikerne vil skærpe straffene for tiggeri, så er det sekretariatschef Anna Karina Nickelsen, der på Det Kriminalpræventive Råds vegne udtaler sig i et høringssvar.

Og når samme politikere vil begrænse muligheden for at idømme samfundstjeneste, så er det hende, der gør opmærksom på, at netop den form for straf nedbringer risikoen for at begå ny kriminalitet. Det er ikke bare positivt for gerningsmanden, men også for alle andre.

Anna Karina Nickelsen, der fylder 60 år 10. juli, har siden 2003 stået i spidsen for det kriminalitetsforebyggende arbejde i Danmark.

Hun blev cand.jur. fra Københavns Universitet i 1983 og gik den direkte og prestigefyldte vej til Justitsministeriet. Det er der, hvor dem med de høje karakterer ansættes.

Siden blev hun politifuldmægtig i Holbæk og ansat hos statsadvokaten i København.

Hun har også arbejdet for Københavns Politi, hvor hun var tilknyttet drabsafdelingen.

Også udlændingeområdet har haft gavn af Anna Karina Nickelsens ekspertise. Blandt andet har hun været ansat i Direktoratet for Udlændinge, hvor hun medvirkede til at implementere en ny udlændingelov, og senere i Rigspolitiet, hvor hun var vicepolitimester i Udlændingeafdelingen.

Men de seneste 16 år har det altså været det kriminalpræventive arbejde, der har fået hendes opmærksomhed.

Da den socialdemokratiske regering for nylig var på plads, var det den nye justitsminister, Nick Hækkerup, og social- og indenrigsminister Astrid Krag, der fik en særlig hilsen.

- Vi glæder os over regeringens fokus på børns trivsel. For Det Kriminalpræventive Råd går social- og retspolitik hånd i hånd. Vi er til rådighed for jer med vores viden og netværk, og vi ser frem til samarbejdet, udtalte Anna Karina Nickelsen.

Hun er gift med advokat Peter Schriver, og sammen har de børnene Nikoline og Rasmus.