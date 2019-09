Facebooks topchefer med til åbning: Odense er vores nye hjem

Denne gang får han sammen med Peterson lov til at trykke like på en særligt fremstillet blå-hvid knap med en stor tommelfinger. Sammen med klimaminister Dan Jørgensen (S), Fjernvarme Fyn-direktør Jan Strømvig, børne og unge-rådmand i Odense (som har indgået et særligt samarbejde med Facebook) Susanne Crawley (R) og datacenterchef Carsten Sørensen. Det symbolske tryk markerer åbningen.

Ligesom en lang række andre gæster har hun taget turen til Tietgenbyen for at indvie det datacenter, som officielt blev slået op på Facebook-væggen den 19. januar 2017. Dengang var den på det tidspunkt nytiltrådte borgmester Peter Rahbæk Juel (S) også med.

- Vi er utrolig glade for at være i Odense. Fra i dag er Odense også vores hjem, lyder det fra Rachel Peterson, vice-president, som den slags hedder i USA og Silicon Valley, for infrastruktur i Facebook,

Se video fra datacentrets åbning

Irsk chef på første række

I løbet af de seneste to år har op til 1800 arbejdere hver dag taget turen ind bag hegnet på byggepladsen, hvor hovedentreprenør Mace nu har overdraget nøglerne til bygninger og området til Facebook.

Borgmester Peter Rahbæk Juel kommer på scenen, hvor han af en kommunikationsansat fra rådhuset får overdraget den samme blå facebook-skovl, han for snart tre år siden også fik i hænderne. Dengang var det irske Niall McEntegart, Facebooks chef for datacentre i Nordeuropa, som havde skovlen med. Torsdag sidder han på forreste række, da skovlen bliver hevet frem igen.

- Skovlen er en blåstemling af alt det, vi tror på i Odense. Facebooks beslutning om at rykke ind i Odense har givet os et vigtigt byggeri, men det er også en del af en mental transformation i Odense, og der har centret kun været med til at give endnu mere selvtillid i byen, siger borgmesteren, som linker netværksgigantens indtog med Odenses robot-ambitioner.

Imens er Niall McEntegart ét stort smil på første række. Han kan glæde sig over at deltage i den tredje indvielse af et datacenter, siden han tiltrådte hos Facebook for syv år siden. Odense har allerede fået en særlig plads i hans hjerte, afslører han.

- Det er en fantastisk by. Alle er så glade og imødekommende her, og jeg elsker at komme her, og det kommer jeg også til fremover. Det har også været et let sted at arbejde. Vi har haft mange lokale med på projektet, jeg mener, det er omkring 40 procent, der har været lokale, og så har det været nemt at få andre specialister til at komme hertil.

- Mange af vores ansatte har taget deres familier med og er faldet til i byen, siger Niall McEntegart, før han leder den første rundvisning rundt i det 56.500 kvadratmeter store datacenter.