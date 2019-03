Få overblikket: Ventetid på en øjenlæge er dobbelt så lang i Nordjylland som i København

1 Patienter uden for København må væbne sig med tålmodighed

For at komme til konsultation hos en privatpraktiserende øjenlæge er ventetiden i Region Nordjylland flere steder over et år, og den korteste tid er seks uger. Området har et gennemsnit på 31 uger ifølge tal fra Sundhed.dk, som avisen Danmark har beregnet. I Region Midtjylland er gennemsnittet 10 uger kortere med omkring 21 uger, mens Region Syddanmark er på 20 uger. Region Sjælland har omkring 29 uger, og i Region Hovedstaden ligger ventetiden med et gennemsnit på 17 uger, hvor de længste ventetider er 49 uger på Bornholm og ned til få uger flere steder i København.