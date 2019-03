Få overblikket: Så skæve er tallene til at behandle

Antallet af speciallæger i regionerne er skævt fordelt. Næsten halvdelen af alle behandlere holder til i Region Hovedstaden, mens Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Midtjylland har nogenlunde samme antal speciallæger. Den mindste region, Region Nordjylland, har klart færrest speciallæger tilknyttet. Inden for dermatologi har Region Nordjylland med 590.000 indbyggere syv hudlæger, mens både Region Midtjylland med 1,3 mio. indbyggere og Region Syddanmark med 1,2 mio. indbyggere hver har 16 behandlere. Hos Region Sjælland med 835.000 indbyggere er antallet 14. Derimod har Region Hovedstaden med 1,8 mio. indbyggere 38 behandlere. Det betyder en bedre dækningsgræd af hudlæger for patienter i hovedstadsområdet end i resten af landet.

2. Kun få gigtlæger uden for København

Inden for reumatologi (gigt) har nordjyderne og midtjyderne hhv. to og tre behandlere tilknyttet, mens der er seks i Region Syddanmark, fem i Region Sjælland og hele 32 i Region Hovedstaden. Også inden for gynækologi er der få speciallæger i Region Nordjylland tilknyttet, som har en gennemsnitlig ventetid på 14,5 uge, mens Region Hovedstaden med sine 49 speciallæger har en ventetid på 6 uger.