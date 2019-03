Få overblikket: Nyt bud klar til at overtage Radio24syv

Tirsdag fremlagde syv mediehuse deres bud på et samarbejde til at drive en ny radiokanal på FM4 sendetilladelse, som Radio24syv besidder. Jysk Fynske Medier er hovedaktør i konsortiet, som også vil bestå af Herning Folkeblad, Skive Folkeblad, Sjællandske Medier, Lolland Falsters Tidende, Flensborg Avis samt radiostationen Radio ABC med hovedsæde i Randers. Derudover bakker JP/Politikens Hus og Der Nordschleswiger op om projektet.

31. oktober i år udløber Radio24syvs otteårige sendetilladelse, og det er i medieforliget blevet vedtaget af regeringen og Dansk Folkeparti i sommeren sidste år, at 60 procent af medarbejderne og hele administrationen skal flyttes længere end 110 km væk fra hovedstadsområdet fra 1. november.

DF vil flytte flere medarbejdere ud

Dansk Folkeparti fremlagde i mandags, at partiet vil have op til 80 procent af medarbejderne flyttet ud af København, og at de ønsker medieforhandlingerne genåbnet. Kulturminister Mette Bock (LA) vil ikke afvise DF's krav.