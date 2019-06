FDM: Overmodige bilister risikerer motorskader i skybrud

Himlen har åbnet sig, og sommerregnen siler ned.

I den situation har en del nok oplevet at komme kørende i bilen og møde en mindre sø på vejbanen.

Men lad endelig være med at udfordre skæbnen, hvis du er i tvivl, lyder det fra bilejerorganisationen FDM.

Det kan nemlig blive dyrt.

- Vi oplever faktisk temmelig mange, som ikke tænker over, at det er et problem at køre igennem vand med deres bil, siger Lone Otto, afdelingsleder i teknisk rådgivning hos FDM.

- De tænker: Det er en fin bil, og den kan alt. Men det kan den altså ikke. Ofte sker der langt større skader, end man lige umiddelbart tænker.

Det seneste døgn har budt på heftige regnskyl i Danmark.

Med skybrudssæsonen for døren vil flere bilister komme til at stå med valget mellem at tage chancen eller den lange vej hjem.

Men både motor og elektriske komponenter i bilen kan få alvorlige skader, hvis bilen ender med at tage vand ind.

- Vores råd er, at overstiger vandet underkanten af fælgen eller som minimum midten af fælgen, så skal man ikke køre igennem. Og kører man igennem en lille smule vand, skal man som det mindste køre meget forsigtigt, siger Lone Otto.

Og skulle ens bil ende i en større vandpyt med en motor, der er gået ud, skal man endelig ikke selv forsøge at starte bilen igen, da skaden risikerer at blive værre, understreger hun.

Har man handlet uforsvarligt, er det derudover ikke sikkert, at forsikringen dækker udgifterne til reparation, forklarer FDM-afdelingslederen.

- Man har en tabsbegrænsningspligt. Det betyder rent faktisk, at vi som bilejere skal være med til at minimere risikoen for yderligere skader på vores biler, siger Lone Otto, som påpeger, at hun generelt oplever imødekommenhed hos forsikringsselskaberne.

Forsikringsselskaberne er ikke ligefrem blevet oversvømmet med meldinger om skader fra overmodige skybrudsbilister.

Både hos selskaberne Alm. Brand og Topdanmark lyder det, at den type vandskader sker engang imellem, dog uden at man oplever nogen særlig udvikling på området.

Derudover melder værkstedsportalen autobutler.dk om flere vandskadede biler efter skybruddet onsdag.