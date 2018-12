Eventyreren, kaptajnen og forfatteren Troels Kløvedal, der har besejlet de syv verdenshave, er død - 75 år.

Da han var ung, ønskede han "at elske alle de dejligste piger i verden, sejle jorden rundt med mine venner og skrive et digt". Ønskerne blev i rigt mål opfyldt.

Troels Kløvedal led af den uhelbredelige nervelidelse als og lungesygdommen bronkiektasi. Symptomerne på als mærkede han første gang i februar 2015.

Selve tanken om døden skræmte ham ikke. Det er ikke en ulykke at dø efter et dejligt liv.

Da han sammen med nogle venner købte sejlskibet "Nordkaperen" i 1967, var det med det formål at rejse ud og se verden ved selvsyn for at se om det, der stod i aviserne, var sandt.

Det hed desuden i formålsparagraffen, at han ville sejle med så mange mennesker, som der til enhver tid kunne være om bord, og hvis de skulle blive uenige om kursen, så skulle den, der ville sejle længst væk, have ret.

800-900 forskellige mennesker har i årenes løb være på togt med "Nordkaperen".

I oktober 2018 trodsede Troels Kløvedal sin sygdom og deltog i åbningen af udstillingen "Frihedens Værksted" i Aarhus, der sætter ord og billeder på hans rejser med "Nordkaperen".

Troels Kløvedal ville se sit livsværk.

Udstillingen er lavet i tæt samarbejde med Kløvedal og blev åbnet af kronprins Frederik.

Efter i en årrække at have udforsket store og fjerne dele af kloden skiftede Kløvedal i de seneste år fokus og satte kursen mod det nære, mod fædrelandet og familien.

I marts 2013 vendte Troels Kløvedal sammen med sit skib "Nordkaperen" tilbage til udgangspunktet - Gravlev Vestergaard ved Ebeltoft.

Han havde udlevet drømmen og ikke mindst opnået den anerkendelse, han havde anglet efter.

Det begyndte med bogen "Kærlighed, kildevandet ... og det blå ocean" i 1978, og siden blev det til en stribe rejseskildringer fra det berømte skibs jordomsejlinger.

Med selvbiografien "Den tynde hud" fra 1994 beviste Troels Kløvedal, at han også mestrede andre genrer. Han lagde ikke skjul på, at han havde haft en traumatisk barndom, og at det i hans forhold til andre mennesker havde kastet mørke skygger.

I 2017 kom erindringsbogen "Alle mine morgener på jorden", hvor han hylder livet og fortæller om, hvordan sygdommen påvirkede hans liv.

Kløvedals dybfølte engagement, og hans kompromisløshed gjorde det svært for ham at holde fast på det hele. Det kostede på det personlige plan.

Troels Kløvedal var gift fire gange og havde fem børn, hvoraf tre har valgt en karriere i medierne.

Det har de ikke fra fremmede, idet to af Troels Kløvedals søskende også er kendt i de sammenhænge. Det gælder radiovært og forfatter Hanne Reintoft og tidligere tv-direktør i DR Bjørn Erichsen.

De var begge glødende DKP'ere, hvilket deres bror ikke forstod.

Troels Kløvedal syntes, at kommunismen var meget langt fra hans frihedsidealer, selv om han i en periode boede i kollektivet Maos Lyst, hvor alle beboere besluttede sig for at tage navnet Kløvedal fra den danske oversættelse af Tolkiens eventyr.

Den kollektive tanke og det at dele har fyldt meget i Troels Kløvedals liv.

Men samtidig har børnehjemsdrengen fra den pæne familie og nitteren fra Helsingør Skibsværft også påtaget sig den krævende rolle at være kaptajn og beslutningstager på "Nordkaperen".

Mens Kløvedal på den ene side har haft komplekser over for det litterære parnas, så var det et kolossalt skulderklap til den intellektuelle praktiker og en genistreg, da han blev bedt om at skrive Flådens 500 års historie.

En bedre formidler af det stof kunne man dårligt have valgt.

Læg dertil Troels Kløvedals store historieinteresse, sans for detaljen og gode hukommelse, som han har glædet os med i sine bøger, tv-serier og utallige foredrag.