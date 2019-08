Evakuering på DTU - fare for eksplosion

En bygning på DTU i Lyngby er sidst på eftermiddagen torsdag blevet evakueret. Der skyldes frygt for, at en gasflaske er begyndt at lække og muligvis kan eksplodere, oplyser politiet og Beredskab Øst.

Ingen mennesker er kommet til, oplyser Nordsjællands Politi til Ritzau. Cirka 100 mennesker er omfattet af evakueringen, skriver BT.

Alarmen lød på grund af en mistænkelig lugt fra en gasflaske i bygningen.

Beredskab Øst deltager i indsatsen, som dog vil tage nogen tid. Beredskabet har bedt kolleger i Østjylland om hjælp.

En særlig trailer, som er beregnet til håndtering af en eksplosiv gasflaske, skal hentes fra Taulov til Lyngby, skriver Beredskab Øst på Twitter. Transporten af traileren vil ske under politieskorte.